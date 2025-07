Konami reage à morte de Diogo Jota com decisão simbólica no game (Diogo Jota comemora gol em homenagem aos games de futebol)

A morte trágica de Diogo Jota, atacante do Liverpool e da Seleção Portuguesa, gerou comoção mundial e também uma reação imediata da indústria dos games. A Konami, desenvolvedora do eFootball, anunciou nesta quinta-feira (3/7), que o jogador será retirado da lista de atletas disponíveis no jogo. A remoção será feita durante a próxima manutenção do sistema, agendada para o dia 10 de julho.

A medida foi comunicada oficialmente no site da empresa japonesa. “Estamos profundamente tristes com a morte de Diogo Jota, membro da Seleção Nacional de Portugal. Para honrar respeitosamente o legado do jogador, ele não estará mais disponível na ‘Lista de Jogadores Padrão’ após a manutenção regular”, informou a Konami.

Diogo Jota morreu aos 28 anos, após um acidente de carro na Província de Zamora, na Espanha. Ele estava acompanhado do irmão André Silva, de 25 anos, que também era jogador e defendia o Penafiel, clube da segunda divisão portuguesa. O veículo em que estavam saiu da pista e pegou fogo. O Corpo de Bombeiros local foi acionado, mas não conseguiu evitar a tragédia.

Diogo Jota era apaixonado por games, especialmente os simuladores de futebol como eFootbal e EA Sports FC. O jogador tinha, inclusive, uma equipe de esports chamada Luna Galaxy, que foi campeã com o atleta João Afonso do Mundial disputado em 2024.

Comunicado da Konami sobre Diogo Jota

Carreira de Diogo Jota

O atacante português havia se casado há apenas 11 dias com Rute Cardoso. Eles eram pais de três filhos: Denis, nascido em 2021; Duarte, em 2023; e uma menina cujo nome não foi divulgado pela família.

A Federação Portuguesa de Futebol também se manifestou publicamente. “Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 partidas pela seleção nacional, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade”, declarou o perfil oficial da Seleção no X (antigo Twitter).

Natural de Massarelos, no Porto, Jota começou sua carreira profissional pelo Paços de Ferreira, em 2014. Chegou a ser contratado pelo Atlético de Madrid, mas nunca defendeu a equipe espanhola, sendo emprestado ao Porto e, depois, ao Wolverhampton. No clube inglês, teve destaque e despertou o interesse do Liverpool, que o contratou em 2020.

Nos Reds, alternou entre o time titular e o banco de reservas, mas foi figura importante em diversas campanhas. Recentemente, Jota conquistou a Premier League com o Liverpool e, logo depois, venceu a Liga das Nações com a Seleção de Portugal.

