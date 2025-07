Mundial: os dois atletas premiados como destaque pela Fifa mesmo em derrotas (Prêmio de melhor jogador do Mundial de Clubes)

Eles foram bem individualmente, mas o coletivo não acompanhou. Esses são os casos de dois atletas que, até o fim das oitavas de final do Mundial de Clubes, foram os únicos premiados como destaque mesmo em derrotas. E os semblantes desses jogadores ao receber o troféu de melhor do jogo deixaram clara a insatisfação pelos resultados das equipes.

O primeiro caso foi de Ryoma Watanabe. O atacante de 28 anos do Urawa Red Diamonds, equipe do Japão, foi eleito o melhor jogador da partida diante da favorita Inter de Milão, em 21 de junho, pela segunda rodada da fase de grupos.

Watanabe fez o gol que abriu o placar para o Urawa, que segurava um empate até o fim da partida disputada no Lumen Field, em Seattle. Nos acréscimos, Carboni marcou e definiu a vitória por 2 a 1 para os italianos. Com a votação popular já havia sido feita nos minutos finais da partida, a Fifa anunciou e premiou o atacante, que não estava contente na foto com o troféu de melhor do jogo após nem sequer somar pontos.

O mesmo semblante de tristeza apesar do reconhecimento individual foi visto já no mata-mata e com um time brasileiro. Em 28 de junho, o Botafogo perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, na Filadélfia, e caiu nas oitavas de final do Mundial de Clubes, mas viu o goleiro ser premiado como o melhor jogador da partida.

John fez quatro boas defesas no confronto entre clubes brasileiros e evitou uma derrota maior para o time da Estrela Solitária. Até por isso, embora tenha sofrido o gol de Paulinho na prorrogação, o arqueiro foi escolhido como o destaque da partida, mas a pose sem sorriso evidenciou a insatisfação com a eliminação.

Atletas premiados como melhor do jogo no Mundial de Clubes

Premiados em três jogos

Arias (Fluminense)

Premiados em dois jogos

Kane (Bayern de Munique)

Igor Jesus (Botafogo)

Arrascaeta (Flamengo)

Estêvão (Palmeiras)

Premiados em um jogo

Abou Ali (Al-Ahly)

Laba (Al-Ain)

Al Dawsari (Al-Hilal)

Bounou (Al-Hilal)

Marcos Leonardo (Al-Hilal)

Pablo Barrios (Atlético de Madrid)

Griezmann (Atlético de Madrid)

Gray (Auckland)

Olise (Bayern de Munique)

Di María (Benfica)

Trubin (Benfica)

Merentiel (Boca Juniors)

Guirassy (Borussia Dortmund)

Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)

Svensson (Borussia Dortmund)

John (Botafogo)

Adarabioyo (Chelsea)

Caicedo (Chelsea)

Pedro Neto (Chelsea)

Belaïli (Espérance)

Bruno Henrique (Flamengo)

Ignácio (Fluminense)

Esposito (Inter de Milão)

Messi (Inter Miami)

Suárez (Inter Miami)

Ustari (Inter Miami)

Kolo Muani (Juventus)

Yildiz (Juventus)

Rayners (Mamelodi Sundowns)

Doku (Manchester City)

Foden (Manchester City)

Gündogan (Manchester City)

Berterame (Monterrey)

Sergio Ramos (Monterrey)

Hakimi (Paris Saint-Germain)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Gloukh (RB Salzburg)

Gonzalo García (Real Madrid)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Valverde (Real Madrid)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Colidio (River Plate)

Mastantuono (River Plate)

Watanabe (Urawa Red Diamonds)

