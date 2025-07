Artilharia do Mundial de Clubes: 7 atletas ‘perseguem’ um multicampeão já eliminado (Taça do Mundial de Clubes)

Restam apenas sete jogos no Mundial de Clubes: quatro das quartas de final, dois da semifinal e a grande final. E a disputa pela artilharia está totalmente aberta, tanto que sete atletas que seguem na disputa perseguem um jogador multicampeão que já foi eliminado – veja o ranking no fim da matéria.

A liderança da artilharia do Mundial de Clubes está com Ángel Di María. Vencedor da Copa do Mundo pela Argentina em 2022, o atleta marcou quatro gols de pênaltis nas quatro partidas disputadas pelo Benfica. Porém, o clube português foi eliminado pelo Chelsea nas oitavas de final, e o craque terá que “secar” os rivais para ficar com a premiação individual.

No ranking dos maiores goleadores, 12 jogadores estão empatados com três bolas na rede. Porém, cinco desses atletas – Wessam Abou Ali (Al-Ahly), Berterame (Monterrey), Erling Haaland (Manchester City), Phil Foden (Manchester City) e Yildiz (Juventus) – já foram eliminados do Mundial de Clubes e não “preocupam” Di María.

Por outro lado, são sete jogadores a um gol de empatar com o argentino: Gonzalo García (Real Madrid), Guirassy (Borussia Dortmund), Harry Kane (Bayern de Munique), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Marcos Leonardo (Al-Hilal), Michael Olise (Bayern de Munique) e Pedro Neto (Chelsea) marcaram três gols e seguem na disputa do Mundial de Clubes.

A primeira partida das quartas de final será entre Fluminense e Al-Hilal, na sexta-feira (4/7), às 16h, em Orlando. Mais tarde, às 22h, o Palmeiras enfrentará o Chelsea na Filadélfia. No sábado (5/7), às 13h, PSG e Bayern duelarão, enquanto, às 17h, Real Madrid e Borussia Dortmund fecham a fase classificatória à semifinal.

Artilharia do Mundial de Clubes

4 Gols

Di María (Benfica)

3 Gols

Wessam Abou Ali (Al-Ahly)

Marcos Leonardo (Al-Hilal)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Jamal Musiala (Bayern de Munique)

Michael Olise (Bayern de Munique)

Pedro Neto (Chelsea)

Guirassy (Borussia Dortmund)

Yildiz (Juventus)

Erling Haaland (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Berterame (Monterrey)

Gonzalo García (Real Madrid)

2 Gols

Pablo Barrios (Atlético de Madrid)

Leandro Barreiro (Benfica)

Igor Jesus (Botafogo)

Kingsley Coman (Bayern de Munique)

Thomas Müller (Bayern de Munique)

Wallace Yan (Flamengo)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Francisco Conceição (Juventus)

Kolo Muani (Juventus)

Dusan Vlahovic (Juventus)

Rayners (Mamelodi Sundowns)

Jérémy Doku (Manchester City)

Gündogan (Manchester City)

Paulinho (Palmeiras)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Samu Aghehowa (Porto)

Federico Valverde (Real Madrid)

A notícia Artilharia do Mundial de Clubes: 7 atletas ‘perseguem’ um multicampeão já eliminado foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno