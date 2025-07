Artilheiro do Mundial de Clubes se despede do futebol europeu e volta para ‘casa’ (Bola do Mundial de Clubes)

O artilheiro do Mundial de Clubes foi eliminado e já se despediu não só do clube, mas também do futebol europeu. Craque argentino de 37 anos, Ángel Di María usou as redes sociais para dizer adeus aos torcedores do Benfica e ainda fez uma postagem sobre a passagem de 18 anos no futebol europeu que chegou ao fim na sua volta para a casa: a Argentina.

Reforço do Rosario Central para a sequência de 2025, Di María chegou ao Mundial já em clima de despedida, porém mostrou todo o talento e a experiência no torneio. Em quatro jogos, o campeão da Copa do Mundo de 2022 cobrou quatro pênaltis e fez quatro gols, se isolando assim como o artilheiro do Mundial de Clubes.

Di Maria está um gol à frente de 12 jogadores que estão empatados com três bolas na rede. Só que ele pode ser ultrapassado, perdendo o posto de artilheiro do Mundial de Clubes, já que o Benfica foi eliminado pelo Chelsea nas oitavas de final, em 28 de junho.

Di María comemora gol pelo Benfica contra o Auckland City (foto: Alex Grimm/Getty Images via AFP)

E logo no dia seguinte, Ángel Di María usou as redes sociais para se despedir do Benfica: “Acabou a segunda etapa da minha carreira em um clube que me deu tudo desde o dia que cheguei até hoje. Foram duas fases mais que lindas na minha vida. Cheguei sem saber o que poderia acontecer na minha carreira e hoje estou saindo com uma família muito feliz, desfrutamos de uma cidade linda e um país que além disso me abraçou desde o dia em que cheguei”.

Já nesta quarta-feira (2/7), Di María fez uma despedida para o futebol europeu. Além de duas passagens no Benfica, o argentino jogou com as camisas de Real Madrid, Manchester United, Juventus e Paris Saint-Germain – veja a despedida na íntegra no fim da matéria.

“Hoje é minha vez de voltar para casa, minha carreira na Europa acabou. Muitos anos se passaram, passei por muitos clubes, estou saindo completo de tantas experiências vividas inesquecíveis. Foram 18 anos na Europa, onde não só desfrutei de viver em lindas cidades, mas de enormes clubes, de muitas pessoas maravilhosas, me enchi de amigos que vou levar para sempre no meu coração, cada um dos momentos incríveis que vivi fizeram do que sou hoje” Di Maria, campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022

Os gols de Di María no Mundial de Clubes

Na estreia no Mundial de Clubes, contra o Boca, Di Maria fez o gol que diminuiu o placar do jogo que terminaria empatado por 2 a 2. Já diante do Auckland City, ele marcou o primeiro – que tirou a pressão dos “ombros” do Benfica – e o último, coroando a goleada por 6 a 0. Na vitória por 1 a 0 sobre o Bayern, ele não participou do gol, mas esteve em campo por 87 minutos.

Já a última bola na rede de Di Maria com a camisa do Benfica ocorreu no mata-mata. O sempre decisivo atacante argentino cobrou um pênalti importante no minuto 50 do segundo tempo, quando a equipe portuguesa perdia por 1 a 0. A batida certeira levou o jogo para a prorrogação, mas o Chelsea fez três gols e eliminou os Encarnados com o triunfo por 4 a 1.

Despedida de Di María do futebol europeu

Não me cansarei de agradecer a cada clube onde estive por tudo o que fizeram por mim, Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint Germain e Juventus, por me ajudarem a crescer como jogador e como pessoa, em cada clube tive a sorte de encontrar bons companheiros e pessoas de pessoal (cozinheiros, adereços, fisios, médicos e todas essas pessoas que ninguém vê ou conhece e trabalham incansavelmente para nos ajudar) nunca vou esquecer deles.

Em 2007 cheguei muito pequeno, com meus pais e irmãs, com medos, incertezas, mas aos poucos cresci, amadureci e hoje me encontro rodeado pelo amor deles mais o da minha mulher e das minhas filhas.

Muito obrigado Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Itália por me abrir as portas do seu país.

Até sempre, Angel.

