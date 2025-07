O meia de país de menos de 700 mil habitantes que fez 2 gols no Mundial (Leandro Barreiro, meio-campista do Benfica)

Um dos atletas nascidos em um pequeno país europeu de menos de 700 mil habitantes deixou o Mundial de Clubes com dois gols marcados. Meio-campista do Benfica, Leandro Barreiro nasceu em Luxemburgo e colocou a bandeira da nação que nunca disputou uma Copa do Mundo de seleções na artilharia do torneio.

Situado em meio às fronteiras de Alemanha, Bélgica e França na Europa, Luxemburgo tem apenas 680 mil habitantes, sendo menos populosa até que uma cidade do interior de Minas Gerais, por exemplo. Uberlândia contava com 713.224 pessoas no Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022.

Leandro Barreiro no Mundial

O atleta que colocou o pequeno Luxemburgo no cenário futebolístico foi Leandro Barreiro. Nascido em 2000, o meio-campista de 25 anos participou das quatro partidas disputadas pelo Benfica no Mundial de Clubes e se despediu do torneio na eliminação diante do Chelsea, nas oitavas de final, em 28 de junho.

Só que os gols de Barreiro foram ainda na fase de grupos, precisamente na segunda rodada. E o curioso é que ocorreram em um intervalo inferior a dois minutos. O luxemburguês recebeu assistências de Pavlidis e Gouveia para marcar no minuto 31 e 33 do segundo tempo da goleada sobre o Auckland City.

O duelo entre o Benfica e a equipe da Nova Zelândia ocorreu em 20 de junho, e o placar do estádio Inter&Co Stadium, em Orlando, marcou 6 a 0 para os portugueses.

Artilharia do Mundial de Clubes por nacionalidade

Brasil : 24 gols

: 24 gols Argentina : 21 gols

: 21 gols Inglaterra : 13 gols

: 13 gols França e Portugal : 12 gols

e : 12 gols Alemanha e Espanha : 9 gols

e : 9 gols México : 6 gols

: 6 gols África do Sul , Noruega e Uruguai : 5 gols

, e : 5 gols Turquia : 4 gols

: 4 gols Bélgica , Coreia do Sul , Guiné , Itália e Palestina : 3 gols

, , , e : 3 gols Colômbia , Japão , Luxemburgo , Marrocos e Sérvia : 2 gols

, , , e : 2 gols Arábia Saudita, Árgélia, Áustria, Eslovênia, Estados Unidos, Gabão, Geórgia, Grécia, Holanda, Israel, Nova Zelândia, Paraguai, Senegal, Suécia, Togo, Tunísia e Venezuela: 1 gol

