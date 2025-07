Atacante brasileiro chega a 152 gols em 137 jogos por time multicampeão na Ásia (Bergson, atacante do Johor FC, da Tailândia)

Artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro de 2017 pelo Paysandu, com 16 gols, o atacante Bergson, de 34 anos, tornou-se o principal jogador do futebol da Malásia. Ele é o camisa 9 do Johor FC, clube 11 vezes campeão consecutivo da liga do país de 35 milhões de habitantes na Ásia.

Na Superliga Malaia 2024/25, Bergson disputou 22 jogos e marcou 32 gols. Sua equipe conquistou o título de maneira invicta, com 70 pontos em 24 rodadas (97%). Foram 23 vitórias e um empate, além de 90 gols marcados e apenas oito sofridos. O Selangor, vice-campeão, somou 52 pontos (16 vitórias, quatro empates e quatro derrotas).

Uma das atuações mais memoráveis de Bergson foi na vitória por 9 a 0 do Johor sobre o Kelantan United, que terminou a competição na lanterna, com apenas sete pontos. O brasileiro marcou os cinco primeiros gols do time.

Segundo o site OGol, o atacante chegou a impressionantes 152 gols em 137 partidas oficiais pelo Johor FC desde março de 2021. Os números encantaram os dirigentes locais, a ponto de tentarem a naturalização do atleta para que ele possa defender a Seleção da Malásia. O próprio centroavante comentou a possibilidade em entrevista ao Lance!.

“Eles demonstraram interesse de eu adquirir o passaporte. Já teve conversa com o príncipe e já deram entrada nos meus documentos. Em dezembro, eu completo meu quinto ano aqui e já tenho a possibilidade, como estrangeiro, de adquirir esse passaporte. Mas tem que ser conversado. Eu tenho contrato até dezembro, eles demonstraram interesse, mas ainda não tem nada concreto”.

Com status de ídolo no país, Bergson não pensa em retornar ao Brasil. “Sinceramente, minha vontade é ficar lá (na Malásia), porque já é o clube onde eu me sinto em casa, me sinto bem, e não paro para pensar na possibilidade de estar jogando em outro clube ainda. Tenho na minha cabeça de fazer o máximo de anos e de longevidade lá possível”.

