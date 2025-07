crédito: No Ataque Internacional

Técnico confirma que multicampeão pelo Barcelona vai se aposentar (Ivan Rakitic foi multicampeã pelo Barcelona )

O treinador do Hajduk Split, Gonzalo García, confirmou que o ex-meio-campista do Barcelona Ivan Rakitic vai se aposentar.

O contrato do jogador croata de 37 anos com o clube se encerrou nessa terça-feira (1°/6) e ele está livre no mercado.

Porém, segundo o técnico do time, o atleta não pretende procurar uma nova equipe para atuar e, em entrevista a Nova TV, disse que ele “encerrou sua carreira”.

Rakitic chegou ao Hajduk Split na temporada 2024/2025. Ele disputou 39 partidas, com dois gols e três assistências pelo time.

Segundo o jornal espanhol As, Ivan vai continuar no clube croata e será diretor esportivo como auxiliar do ex-jogador Goran Vucevic.

Rakitic no Barcelona

Multicampeão pelo Barcelona, Ivan Rakitic chegou ao clube catalão em 2014/2015. O ex-meia disputou 310 partidas pelo equipe, com 35 gols marcados e 40 assistências distribuídas.

Principais títulos

1x Champions League (2014/2015)

1x Mundial de Clubes (2016)

1x Uefa Supercup (2015/2016)

4x La Liga (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018)

