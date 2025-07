crédito: No Ataque Internacional

Boca quer recuperar R$ 13 milhões em batalha judicial que envolve ex-Atlético (Pavón era reserva do Atlético com o técnico Felipão)

O Boca Juniors quer recuperar quantia milionária em batalha judicial que envolve Cristian Pavón, ex-atacante do Atlético.

Em novembro de 2020, o clube xeneize acionou o Talleres na Justiça por causa de dívida de 2,5 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões na cotação atual).

Em 2018, o Boca fez um pagamento antecipado ao clube de Córdoba neste valor. A transferência dizia respeito a um valor que seria repassado em caso de uma transferência de Pavón.

Porém, a venda do atacante nunca se concretizou, e ele assinou com o Galo, de graça, em julho de 2022, após saída conturbada do clube de Buenos Aires.

Segundo o jornal argentino Olé, o Boca Juniors espera uma decisão favorável na Justiça e acredita que ‘o tema está muito bem encaminhado’. Com isso, o clube receberia uma indenização.

Pavón no Atlético

Pavón chegou ao Atlético em 2022. Foram 72 partidas disputadas pelo clube alvinegro, com cinco gols anotados e 12 assistências. Pelo time mineiro, foi bicampeão mineiro (2023 e 2024).

Em fevereiro de 2024, o Galo oficializou a venda do atacante ao Grêmio por US$ 4 milhões (R$ 19,8 milhões na cotação).

