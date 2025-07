Quem é o jogador com mais participações em gols no Mundial de Clubes? (Olise tem cinco participações em gols )

O Bayern de Munique tem o melhor ataque da Copa do Mundo de Clubes, com 16 gols. Um dos atacantes do elenco da equipe é o jogador com mais participações em tentos no torneio.

Um dos destaques do time alemão, o atleta francês Michael Olise é o futebolista que mais se envolveu diretamente em gols na competição.

O camisa 17 do Bayern de Munique balançou as redes em três oportunidades e distribuiu duas assistências no Mundial.

Com isso, o atacante tem mais participações em tentos que partidas disputadas. Ele contribuiu em cinco tentos e atuou em quatro jogos.

Jogadores com mais participações em gols

1- Michael Olise (Bayern de Munique) – 5

2- Ángel Di Maria (Benfica) – 4

2- Kenan Yildiz (Juventus) – 4

2- Harry Kane (Bayern de Munique) – 4

2- Phil Foden (Manchester City) – 4

2- Gozalo Garcia (Real Madrid) – 4

2- Kingsley Coman (Bayern de Munique) – 4

Olise no Bayern de Munique

Ex-jogador do Crystal Palace (ING), Olise, de 23 anos, chegou ao Bayern de Munique em 2024/2025.

O atacante disputou 54 partidas na temporada, com 20 gols marcados e 20 assistências distribuídas.

