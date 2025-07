Luis Suárez tem futuro incerto no Inter Miami, diz jornal (Luis Suárez comemora gol com Lionel Messi no empate entre Inter Miami e Palmeiras no Mundial de Clubes )

O atacante uruguaio Luis Suárez, do Inter Miami, tem futuro indefinido no clube norte-americano.

O experiente atleta de 38 anos é um das estrelas do time estadunidense, que também conta com Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets e outros.

Segundo o jornal espanhol As, Suárez não vai permanecer no clube do ex-jogador inglês David Beckham.

“A não ser que aconteça uma mudança radical, ‘O Pistoleiro’ não vai continuar no Inter Miami. Seu próximo passo é uma incógnita”, aponta.

Ainda de acordo com o veículo de imprensa, em caso de saída, o mais provável é que o atacante retorne ao futebol uruguaio ou se aposente.

Luis tem contrato com o Inter Miami até dezembro deste ano e uma possível renovação parece improvável.

Luis Suárez no Inter Miami

Após excelente passagem pelo Grêmio, Luis Suárez assinou com o Inter Miami em 2024.

O camisa 9 tem 62 partidas disputadas pelo time dos Estados Unidos, com 34 gols e 23 assistências distribuídas.

Possível saída de Messi

Além da possível saída de Suárez, o Inter Miami se preocupa em perder o craque argentino Lionel Messi.

Segundo o jornalista Esteban Edul, o craque quer jogar em um campeonato ‘mais competitivo’ nos seis meses que antecedem a Copa do Mundo.

A competição de Seleções começa oficialmente em junho de 2026. A disputa será sediada, em conjunto, por Canadá, Estados Unidos e México.

