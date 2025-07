Ex-goleiro do Atlético é desligado de grande clube europeu (Taffarel abraça o goleiro Alisson em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022)

Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, Cláudio Taffarel deixou o cargo de treinador de goleiros do Liverpool. O ex-camisa 1 do Atlético estava na função desde 2021, ainda na ‘era Jurgen Klopp’ nos Reds.

A saída de Taffarel é parte da reestruturação do departamento de goleiros do Liverpool sob o comando do técnico Arne Slot. Além do brasileiro, o preparador de goleiros almão Fabian Otte também deixou o clube inglês.

“Fabian Otte e Claudio Taffarel estão se despedindo do departamento de goleiros dos Reds antes da próxima temporada. Todos no LFC agradecem a Fabian e Claudio pelas contribuições e desejam-lhes o melhor para o futuro”, publicou o Liverpool nesta quarta-feira (2/7).

A passagem de Taffarel pelo Liverpool foi marcada pelo desenvolvimento dos goleiros Caoimhín Kelleher e, especialmente, Alisson Becker, com quem mantinha uma relação próxima e de mentor.

Para a vaga de Taffarel, o Liverpool anunciou a contratação do ex-goleiro Xavi Valero. Também chegou ao clube o ex-lateral-esquerdo holandês Giovanni van Bronckhorst como assistente técnico de Arne Slot.

Taffael segue como preparador de goleiros da Seleção Brasileira, atualmente comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti. Ele esteve no cargo nas Copas do Mundo de 2018 e 2022 e, no passado, retornou à CBF para o ciclo até o Mundial de 2026.

A notícia Ex-goleiro do Atlético é desligado de grande clube europeu foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque