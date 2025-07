Público de Real Madrid x Juventus entra para top 10 do Mundial de Clubes (Hard Rock Stadium recebeu o duelo entre Real Madrid e Juventus pelo Mundial)

A vitória por 1 a 0 do Real Madrid sobre a Juventus não só garantiu os espanhóis nas quartas de final, mas também alterou o top 10 dos públicos do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira (1/7), Gonzalo García marcou o único gol da partida das oitavas de final.

O jogo entre Real Madrid e Juventus foi realizado no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, e contou com 62.149 pessoas nas arquibancadas. Esse é o sétimo melhor público do Mundial de Clubes.

O bom número do duelo também fez com que o Top 10 do torneio contasse apenas com públicos superiores a 60 mil pessoas, tendo um na casa dos 70 mil e outro em 80 mil.

A partida com maior público do Mundial de Clubes ainda é o duelo entre Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Em 15 de junho, na primeira rodada da fase de grupos, os franceses venceram os espanhóis por 4 a 0, em um jogo disputado no Rose Bowl, em Pasadena, com 80.619 torcedores.

Top 10 dos públicos do Mundial de Clubes

PSG 4 x 0 Atlético de Madrid: 80.619 pessoas no Rose Bowl, em Pasadena

no Rose Bowl, em Pasadena Real Madrid 3 x 1 Pachuca: 70.248 pessoas no Bank of America Stadium, em Charlotte

no Bank of America Stadium, em Charlotte Paris Saint-Germain 4 x 0 Inter Miami – 65.574 pessoas no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta RB Salzburg 0 x 3 Real Madrid: 64.811 pessoas no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

no Lincoln Financial Field, na Filadélfia Bayern de Munique 2 x 1 Boca Juniors: 63.587 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) Real Madrid 1 x 1 Al-Hilal: 62.415 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) Real Madrid 1 x 0 Juventus – 62.149 pessoas no Hard Rock Stadium, em Miami

Al Ahly 0 x 0 Inter Miami: 60.927 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) Flamengo 2 x 4 Bayern de Munique – 60.914 pessoas no Hard Rock Stadium, em Miami

no Hard Rock Stadium, em Miami Inter Miami 2 x 2 Palmeiras: 60.914 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

Os públicos das partidas do Mundial de Clubes

1ª rodada

PSG 4 x 0 Atlético de Madrid: 80.619 pessoas (Rose Bowl, Pasadena)

(Rose Bowl, Pasadena) Real Madrid 1 x 1 Al-Hilal: 62.415 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) Al Ahly 0 x 0 Inter Miami: 60.927 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) Boca Juniors 2 x 2 Benfica: 55.574 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) Palmeiras 0 x 0 Porto: 46.275 pessoas (MetLife Stadium, East Rutherford)

(MetLife Stadium, East Rutherford) Monterrey 1 x 1 Inter de Milão: 40.311 pessoas (Rose Bowl, Pasadena)

(Rose Bowl, Pasadena) Manchester City 2 x 0 Wydad Casablanca: 37.446 pessoas (Levi’s Stadium, Santa Clara)

(Levi’s Stadium, Santa Clara) Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund: 34.736 pessoas (MetLife Stadium, East Rutherford)

(MetLife Stadium, East Rutherford) Botafogo 2 x 1 Seattle Sounders: 30.151 pessoas (Lumen Field, Seattle)

(Lumen Field, Seattle) Flamengo 2 x 0 Espérance: 25.797 pessoas (Lincoln Financial Field, Filadélfia)

(Lincoln Financial Field, Filadélfia) Chelsea 2 x 0 Los Angeles FC: 22.137 pessoas (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

(Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) Bayern de Munique 10 x 0 Auckland City: 21.152 pessoas (TQL Stadium, Cincinnati)

(TQL Stadium, Cincinnati) Al Ain 0 x 5 Juventus: 18.161 pessoas (Audi Field, Washington)

(Audi Field, Washington) River Plate 3 x 1 Urawa Reds: 11.974 pessoas (Lumen Field, Seattle)

(Lumen Field, Seattle) Pachuca 1 x 2 RB Salzburg: 5.282 pessoas (TQL Stadium, Cincinnati)

(TQL Stadium, Cincinnati) Ulsan Hyundai 0 x 1 Mamelodi Sundowns: 3.412 pessoas (Inter&Co Stadium, Orlando)

2ª rodada

Real Madrid 3 x 1 Pachuca: 70.248 pessoas (Bank of America Stadium, Charlotte)

(Bank of America Stadium, Charlotte) Bayern de Munique 2 x 1 Boca Juniors: 63.587 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami)

(Hard Rock Stadium, Miami) River Plate 0 x 0 Monterrey: 57.393 pessoas (Rose Bowl Stadium, Pasadena)

(Rose Bowl Stadium, Pasadena) Flamengo 3 x 1 Chelsea: 54.019 pessoas (Lincoln Financial Field, Filadélfia)

(Lincoln Financial Field, Filadélfia) PSG 0 x 1 Botafogo: 53.699 pessoas (Rose Bowl, Pasadena)

(Rose Bowl, Pasadena) Seattle Sounders 1 x 3 Atlético de Madrid: 51.636 pessoas (Lumen Field, Seattle)

(Lumen Field, Seattle) Manchester City 6 x 0 Al Ain: 40.392 pessoas (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

(Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) Palmeiras 2 x 0 Al Ahly: 35.179 pessoas (MetLife Stadium, East Rutherford)

(MetLife Stadium, East Rutherford) Juventus 4 x 1 Wydad Casablanca: 31.975 pessoas (Lincoln Financial Field, Filadélfia)

(Lincoln Financial Field, Filadélfia) Inter Miami 2 x 1 Porto: 31.783 pessoas (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

(Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) Fluminense 4 x 2 Ulsan HD: 29.321 pessoas (MetLife Stadium, East Rutherford)

(MetLife Stadium, East Rutherford) Inter de Milão 2 x 1 Urawa Reds: 25.090 pessoas (Lumen Field, Seattle)

(Lumen Field, Seattle) Red Bull Salzburg 0 x 0 Al-Hilal: 16.167 pessoas (Audi Field, Washington)

(Audi Field, Washington) Mamelodi Sundowns 3 x 4 Borussia Dortmund: 14.006 pessoas (TQL Stadium, Cincinnati)

(TQL Stadium, Cincinnati) Los Angeles 0 x 1 Espérance: 13.651 pessoas (Geodis Park, Nashville)

(Geodis Park, Nashville) Benfica 6 x 0 Auckland City: 6.730 pessoas (Inter&Co Stadium, Orlando)

3ª rodada

RB Salzburg 0 x 3 Real Madrid (Grupo H): 64.811 pessoas , no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia Inter Miami 2 x 2 Palmeiras: 60.914 pessoas , no Hard Rock Stadium, em Miami

, no Hard Rock Stadium, em Miami Manchester City 5 x 2 Juventus (Grupo G): 54.320 pessoas , no Camping World Stadium, em Orlando

, no Camping World Stadium, em Orlando Internazionale 2 x 0 River Plate (Grupo E): 45.135 pessoas , no Lumen Field, em Seattle

, no Lumen Field, em Seattle Porto 4 x 4 Al Ahly: 39.893 pessoas , no MetLife Stadium, em Nova Jérsei

, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei Benfica 1 x 0 Bayern de Munique: 33.287 pessoas , no Bank of America Stadium, em Charlotte

, no Bank of America Stadium, em Charlotte Espérance 0 x 3 Chelsea: 32.967 pessoas , no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia Los Angeles FC 1 x 1 Flamengo: 32.933 pessoas , no Camping World Stadium, em Orlando

, no Camping World Stadium, em Orlando Atlético de Madrid 1 x 0 Botafogo: 22.922 pessoas , no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles

, no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles Auckland City 1 x 1 Boca Juniors: 16.899 pessoas , no Geodis Park, em Nashville

, no Geodis Park, em Nashville Mamelodi Sundowns 0 x 0 Fluminense (Grupo F): 14.312 pessoas , no Hard Rock Stadium, em Miami

, no Hard Rock Stadium, em Miami Urawa Red Diamonds 0 x 3 Monterrey (Grupo E): 14.312 pessoas , no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles

, no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles Al-Hilal 2 x 0 Pachuca (Grupo H): 14.147 pessoas, no Geodis Park, em Nashville

no Geodis Park, em Nashville Al Ain 2 x 1 Wyddad Casablanca (Grupo G): 10.785 pessoas , no Audi Field, em Washington

, no Audi Field, em Washington Borussia Dortmund 1 x 0 Ulsan HD (Grupo F): 8.239 pessoas, no TQL Stadium, em Cincinnati

Oitavas de final

Palmeiras 1 x 0 Botafogo – 33.657 pessoas no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

no Lincoln Financial Field, na Filadélfia Benfica 1 x 4 Chelsea – 25.929 pessoas no Bank of America Stadium, em Charlotte

no Bank of America Stadium, em Charlotte Paris Saint-Germain 4 x 0 Inter Miami – 65.574 pessoas no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta Flamengo 2 x 4 Bayern de Munique – 60.914 pessoas no Hard Rock Stadium, em Miami

no Hard Rock Stadium, em Miami Inter x Fluminense – 20.030 pessoas no Bank of America Stadium, em Charlotte

no Bank of America Stadium, em Charlotte Manchester City 3 x 4 Al-Hilal – 42.311 pessoas no Camping World Stadium, no Orlando

no Camping World Stadium, no Orlando Real Madrid 1 x 0 Juventus – 62.149 pessoas no Hard Rock Stadium, em Miami

