Quem é Di Gregorio, goleiro da Juventus que fez 10 defesas contra o Real no Mundial

Ele fez a parte dele, mas não foi suficiente para impedir a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O goleiro Michele Di Gregorio fez incríveis 10 defesas contra o Real Madrid e evitou que a Juventus sofresse uma derrota elástica nesta terça-feira (1/7), no Hard Rock Stadium, em Miami.

O único gol sofrido por Di Gregorio na derrota por 1 a 0 ocorreu aos 8 do segundo tempo. O atacante Gonzalo García recebeu lindo cruzamento de Trent Alexander-Arnold e cabeceou forte para balançar a rede e superar a boa atuação do goleiro rival.

Di Gregorio fechou a partida com 10 defesas, sendo quatro de dentro da área, e recebeu a maior nota entre todos os atletas que estavam em campo: 9,3, segundo o SofaScore, site especialista em estatística. Porém, apesar da atuação brilhante, o escolhido pela votação popular para receber o prêmio de melhor jogador em campo foi Fede Valverde, meio-campista uruguaio do Real.

O bom momento de Di Gregorio

Essa atuação de Di Gregorio deu números finais ao ótimo desempenho do goleiro no Mundial de Clubes. Na fase de grupos, ele já havia feito 17 defesas, ou seja, finalizou a competição com 27 intervenções em quatro partidas, tendo uma média de 6,75 defesas por jogo.

O curioso é que foram sete gols sofridos pela Juventus na competição, sendo cinco diante do Manchester City, na goleada (5 a 2) no encerramento da fase de grupos, mas, mesmo assim, Di Gregorio teve boa nota pelo SofaScore. Nesse jogo, o goleiro fez sete defesas e, mesmo sendo vazado em cinco oportunidades, foi avaliado em 7,1.

Até por isso, Di Gregorio encerrou a participação no Mundial com a nota média 8, sendo, atualmente, o sétimo melhor jogador do torneio pelo ranking do SofaScore.

E essa foi a primeira temporada do goleiro com a camisa de um grande time. Nascido em Milão, em 1997, Di Gregorio fez base na Inter de Milão, mas nem sequer jogou pela tradicional equipe. Ele foi emprestado para Renate, Novara, Pordenone e Monza, clube que o contratou definintivamente em 2022/23.

Em 2023/24, Di Gregorio foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Italiano e, na temporada seguinte, foi vendido à Juventus por R$ 107 milhões. Já na Seleção da Itália, o titular da Velha Senhora ainda não teve oportunidades.

Situação do Real Madrid no Mundial

Após superar o “paredão” Di Gregorio, o Real Madrid aguarda o vencedor do duelo entre Borussia Dortmund e Monterrey. Os alemães e os mexicanos se enfrentam nesta noite de terça-feira (1/7), às 22h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

As quartas de final entre Real Madrid e o vencedor de Dortmund e Monterrey será disputada no sábado (5/7), às 17h, no MetLife Stadium, em New Jersey.

