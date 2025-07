Clube multicampeão da Champions demitiu jogadores por WhatsApp, diz jornal

crédito: No Ataque Internacional

Multicampeão da Champions League (4 taças), o Ajax, da Holanda, demitiu jogadores do elenco por WhatsApp.

Segundo o jornal holandês De Telegraaf, o time de Amsterdã comunicou a alguns jogadores que eles não vão permanecer no time por meio de mensagem na rede social.

De acordo com o veículo de imprensa, o Ajax recomendou que os atletas se transfiram para outro clube e afirmou que os futebolistas “não são mais bem-vindos ” nas dependências da equipe.

Borna Sosa, Chuba Akpom, Carlos Forbs, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter e Branco van den Boomen são esportistas na “lista”.

Alguns desses jogadores ainda tem mais de um ano de contrato com o Ajax e sofreram ‘sanções’ no centro de treinamento do clube.

Ajax em 2024/2025

Maior vencedor do Campeonato Holandês na história, o Ajax viu vantagem de 9 pontos na Eredivisie (Campeonato Holandês), pulverizar e perdeu o título da competição para o PSV.

Líder da competição durante grande parte da temporada, o time de Amsterdã teve uma péssima sequência na reta final da disputa e perdeu a taça de maneira vexatória.

Maiores campeões do Holandês

Ajax – 36 títulos

PSV – 25

Feyrnoord – 16

HVV Den Haag – 10

Sparta Rotterdam – 6

