crédito: No Ataque Internacional

Metade dos times europeus já foram eliminados do Mundial de Clubes (Phil Foden lamenta eliminação do Manchester City no Mundial de Clubes)

O Manchester City iniciou o Mundial de Clubes como um dos favoritos ao título, mas foi derrotado pelo Al-Hilal nessa segunda-feira (30/6) e deu adeus ao torneio nas oitavas de final. O time inglês se tornou o sexto europeu eliminado da competição.

A Europa foi o continente com mais representantes: 12 no total. Na sequência aparece a América do Sul, que recebeu seis vagas.

Os continentes africanos e asiáticos tiveram quatro vagas, assim como ocorreu na Concacaf, que organiza o futebol na América do Norte, Central e Caribe. Houve ainda uma vaga para a Oceania e outra exclusiva a um time dos Estados Unidos, o país-sede.

Os times europeus eliminados no Mundial de Clubes

Dos 12 europeus que iniciaram a competição, três caíram ainda na fase de grupos: Porto, Atlético de Madrid e RB Salzburg. Os outros três foram nas oitavas de final.

O Benfica encarou o também europeu Chelsea, no sábado (28/6), e perdeu por 4 a 2. Já nessa segunda (30/6), foi a vez da Inter de Milão perder para o Fluminense (2 a 0) e do Manchester City sucumbir diante do Al-Hilal (4 a 3).

É certo que pelo mais um europeu será eliminado ainda nas oitavas de final. Isso porque Real Madrid e Juventus se enfrentam a partir das 16h (de Brasília) desta terça-feira (31/6), no Hard Rock Stadium, em Miami.

No mesmo dia, mas a partir das 22h, e no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, o Borussia Dortmund encara o Monterrey.

Os 32 participantes do Mundial de Clubes

Europa (Uefa)

Atlético de Madrid – eliminado na fase de grupos

Bayern de Munique – classificado às quartas de final

Benfica – eliminado nas oitavas de final

Borussia Dortmund – disputa as oitavas de final

Chelsea – classificado às quartas de final

Inter de Milão – eliminado nas oitavas de final

Juventus – disputa as oitavas de final

Manchester City – eliminado nas oitavas de final

Paris Saint-Germain – classificado às quartas de final

Porto – eliminado na fase de grupos

Real Madrid – disputa as oitavas de final

RB Salzburg – eliminado na fase de grupos

América do Sul (Conembol)

Boca Juniors – eliminado na fase de grupos

Botafogo – eliminado nas oitavas de final

Flamengo – eliminado nas oitavas de final

Fluminense – classificado às quartas de final

Palmeiras – classificado às quartas de final

River Plate – eliminado na fase de grupos

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

Los Angeles FC – eliminado na fase de grupos

Monterrey – disputa as oitavas de final

Pachuca – eliminado na fase de grupos

Seattle Sounders – eliminado na fase de grupos

África (CAF)

Al Ahly – eliminado na fase de grupos

Espérance Tunis – eliminado na fase de grupos

Mamelodi Sundowns – eliminado na fase de grupos

Wydad Casablanca – eliminado na fase de grupos

Ásia (AFC)

Al Ain – eliminado na fase de grupos

Al Hilal – classificado às quartas de final

Ulsan HD – eliminado na fase de grupos

Urawa Reds – eliminado na fase de grupos

Oceania (OFC)

Auckland City – eliminado na fase de grupos

A notícia Metade dos times europeus já foram eliminados do Mundial de Clubes foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque