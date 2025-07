Marcos Leonardo brilha, Al-Hilal surpreende e elimina City no Mundial de Clubes (Marcos Leonardo marcou dois na vitória do Al-Hilal sobre o Manchester City no Mundial de Clubes)

O Al-Hilal não cedeu frente ao favoritismo do Manchester City e está classificado às quartas de final do Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira (30/6), no Camping World Stadium, em Orlando, os sauditas contaram com brilho do centroavante brasileiro Marcos Leonardo para vencer o duelo das oitavas por 4 a 3. Na próxima fase, o adversário será o Fluminense.

O City abriu o placar no início do primeiro tempo, em lance que os jogadores do Al-Hilal reclamaram de toque na mão do meia-atacante Bernardo Silva, que balançou as redes. A equipe treinada por Pep Guardiola seguiu em cima, mas parou nas defesas de Bono, que foi um dos destaques do jogo.

Na volta do intervalo, a história foi diferente. Antes mesmo do primeiro minuto, o centroavante Marcos Leonardo se aproveitou de um bate e rebate na área para igualar. Menos de cinco minutos depois, foi a vez do também atacante brasileiro Malcom, após arrancada desde o campo de defesa, marcar o segundo.

A vantagem do time asiático não durou muito. Após cobrança de escanteio aos nove minutos, a bola sobrou para o centroavante Haaland, que não perdoou. O City seguiu pressionando até o fim, mas a partida foi para a prorrogação.

Mesmo após ter tomado o empate, o Al-Hilal manteve a esperança e viu o zagueiro Koulibaly os colocar em vantagem novamente. Mas o atacante Phil Foden não perdeu tempo e rapidamente deixou tudo igual. Só que era noite de brilho brasileiro: Marcos Leonardo, já no segundo tempo da prorrogação, marcou o gol que garantiu a vaga nas quartas de final.

Al-Hilal vai encarar o Fluminense na próxima fase do Mundial de Clubes

O chaveamento do Mundial de Clubes colocará o Fluminense no caminho do Al-Hilal. O time brasileiro garantiu a vaga nas quartas de final também nesta segunda-feira (30), após vencer a Inter de Milão por 2 a 0.

A partida será na sexta-feira (4/7), às 16h, também no Camping World Stadium, em Orlando.

