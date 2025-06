Veja o gol contra bizarro marcado por Kalulu em City x Juventus no Mundial de Clubes (Kalulu após cometer gol contra em Juventus x City no Mundial de Clubes)

O esperado duelo entre Manchester City e Juventus no Mundial de Clubes ficou marcado por um gol contra bizarro marcado pelo zagueiro Pierre Kalulu. As equipes europeias se enfrentaram nesta quinta-feira (26/6), no Estádio Camping World, em Orlando, na Flórida, pela terceira e última rodada da fase de grupos do torneio nos Estados Unidos.

Aos 26 do primeiro tempo, quando o confronto estava empatado em 1 a 1, o defensor francês chamou a atenção por um movimento inexplicável contra o próprio gol. Após cruzamento do adversário pela direita, Kalulu tocou a bola e fez o gol contra, já que não deu tempo do goleiro Di Gregorio evitar a falha do companheiro do time. Veja o lance no vídeo abaixo.

Aos 25 anos, Kalulu foi titular da Juventus durante toda a temporada 2024/25: fez 29 partidas no Campeonato Italiano e oito na Champions League, todas como titular. Ele marcou um gol e deu uma assistência.

O francês pertencia ao Milan e passou a última temporada emprestado. Após o fim de 2024/25, ele foi contratado definitivamente, e a equipe alvinegra pagou 14,3 milhões de euros (R$ 92 milhões na cotação atual) pelo atleta.

As campanhas de Juventus e Manchester City

Classificada ao Mundial pelo ranking da Uefa, a Juventus teve tranquilidade para vencer os dois confrontos que disputou. Na estreia, atropelou o Al Ain por 5 a 0. Depois, goleou o Wydad Casablanca por 4 a 1.

Já o City, que está no torneio por ter vencido a Liga dos Campeões em 2022/2023, também passou pelos primeiros duelos sem dificuldade. Venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0 e goleou o Al Ain por 6 a 0.

Assim, as duas equipes já se classificaram às oitavas de final e fazem duelo direto na disputa pelo primeiro lugar do Grupo G. A Juventus, que está na frente pelo saldo de gols, tem a vantagem do empate.

O primeiro colocado do Grupo G enfrentará o segundo do Grupo H e vice-versa. A chave H tem o Real Madrid na liderança, com 4 pontos, na frente do RB Salzburg, que tem a mesma pontuação mas menor saldo de gols. O Al-Hilal, o terceiro, com dois pontos, segue com chance de classificação, enquanto o Pachuca está na lanterna e já eliminado.

