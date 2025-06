Quantos anos Cristiano Ronaldo Jr. vai ter no último ano de contrato do pai com o Al-Nassr? (Filho do craque português está com 15 anos)

O Al-Nassr anunciou nesta quinta-feira (26/6) a renovação do contrato de Cristiano Ronaldo até a metade de 2027. O filho do craque português atua nas categorias de base do clube.

Primogênito do astro lusitano, Cristiano Ronaldo Júnior nasceu em junho de 2010 e está com 15 anos.

O camisa 7 do time saudita estendeu o vínculo com o clube saudita e terá 42 anos no último ano de contrato com o Al-Nassr. Em junho de 2027, o filho do atacante português estará com 17.

O atleta já falou, em diferentes oportunidades, que gostaria de jogar profissionalmente com Cristiano Júnior.

“Não vejo isso como uma obsessão, sinceramente…Não é algo que me tira o sono. Eu gostaria, mas veremos. Está mais nas mãos dele do que nas minhas, porque os anos passam e um dia terei que largar o futebol. Os anos que eu estou estendendo, vai chegar um momento que não dá mais, não só fisicamente, mas também psicologicamente”, completou o craque português”, disse, fevereiro deste ano, em em entrevista ao Canal 11, de Portugal.

Cristiano Ronaldo Jr. estreou pela Seleção Portuguesa sub-15

Cristiano Ronaldo Jr. estreou pela Seleção Portuguesa sub-15 em maio deste ano. O jovem balançou as redes pela equipe nacional do país em duas ocasiões.

Nas redes sociais, o pai do garoto celebrou os primeiros passos do atleta na Seleção de Portugal.

“Parabéns pela estreia por Portugal, filho. Muito orgulho em ti”, escreveu.

Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

Principal estrela do futebol árabe, Cristiano tem bom desempenho individual na equipe saudita. São 111 partidas disputadas com a camisa do time, com 99 gols e 19 assistências distribuídas.

Porém, pelo Al-Nassr, o craque europeu não conseguiu ampliar de forma expressiva a coleção de taças conquistadas no esporte.

O único troféu levantado por Cristiano no clube foi o da Copa dos Campeões Árabes, em 2023. A equipe superou o Al-Hilal por 2 a 1 com dois tentos do atacante. Desde então, Ronaldo não conquistou mais títulos no futebol de clubes.

A notícia Quantos anos Cristiano Ronaldo Jr. vai ter no último ano de contrato do pai com o Al-Nassr? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque