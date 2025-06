crédito: No Ataque Internacional

Ex-clube de Emerson Royal sonha em contar com o lateral, diz jornal (Emerson Royal foi um dos destaques do Milan na conquista da Supercopa da Itália)

Ex-lateral-direito do Atlético, o brasileiro Emerson Royal, do Milan, é alvo de antigo clube em que atuou.

Segundo o jornal espanhol As, o Betis sonha com um possível retorno do atleta de 26 anos à equipe.

“O brasileiro, que atuou pelos Verdiblancos, pode retornar ao Heliópolis para reforçar a lateral-direita. Seu agente negocia a viabilidade de uma possível saída do Milan”, escreveu.

“Emerson terá que adaptar seu salário às possibilidades do clube (Betis) e, depois disso, o Milan teria que ser convencido a agilizar algum tipo de acordo que não implicasse em muitos custos para o Betis, havendo também a possibilidade de empréstimo”, adicionou.

Comprado pelo Barcelona em 2018 por R$ 50,8 milhões, o jogador não teve espaço no time catalão e ficou três temporadas no Betis (2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021).

Foram 79 partidas disputadas com a camisa do clube, com cinco gols marcados e 10 assistências distribuídas.

Na equipe de Sevilha, Emerson conseguiu se destacar e foi repatriado pelo Barcelona em 2021. Porém, pouco tempo depois, foi vendido ao Tottenham, da Inglaterra.

Após três temporadas no time inglês, foi comprado pelo Milan nesta temporada. O brasileiro tem contrato com o clube italiano até junho de 2028.

Emerson Royal no Atlético

Emerson Royal chegou ao Atlético em 2018, após boa passagem pela Ponte Preta. O lateral defendeu o Galo em 23 partidas, com um gol e uma assistência.

