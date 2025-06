crédito: No Ataque Internacional

Cristiano Ronaldo renova com o Al-Nassr (Cristiano Ronaldo ficará no Al-Nassr por mais duas temporadas)

Uma das principais novelas desta janela de transferências, enfim, terminou. Nesta quinta-feira (26/6), o Al-Nassr anunciou a renovação de contrato com o atacante Cristiano Ronaldo, atualmente com 40 anos de idade, até 2027.

Após desfecho ruim no Campeonato Saudita, os rumores sobre uma saída de Cristiano Ronaldo aumentaram. O vínculo do português com o Al-Nassr iria até 30 de junho – daqui a dois dias.

Na última temporada pelo Al-Nassr, o atacante português marcou 35 gols e deu quatro assistências em 42 jogos pelo clube saudita.

Cristiano Ronaldo persegue os 1.000 gols

Neste momento da carreira, o português parece focado em atingir a marca de 1.000 gols para coroar ainda mais uma carreira que já é brilhante.

Atualmente, CR7 acumula 938 gols em 1281 jogos oficiais.

Assim, se repetir os números da temporada passada, alcançará o feito na temporada 2026/2027.

