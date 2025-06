Jaeci debocha de argentinos eliminados do Mundial de Clubes: ‘Bye, bye, baby’ (Facundo Colidio, jogador do River Plate, deitado em campo durante derrota para a Inter de Milão, no Mundial de Clubes)

Jaeci Carvalho, colunista do Estado de Minas, debochou dos desempenhos de Boca Juniors e River Plate na Copa do Mundo de Clubes. Os únicos representantes da Argentina no torneio intercontinental caíram ainda na primeira fase.

Campanha dos argentinos no Mundial

Nessa quarta-feira (25/5), o River Plate entrou em campo pela sobrevivência no Mundial. Tinha que derrotar a Inter de Milão, finalista da Champions League, para avançar ao mata-mata. Entretanto, a equipe comandada por Gallardo não suportou a pressão. Esposito e Bastoni balançaram as redes para os europeus, que venceram por 2 a 0, e despacharam os sul-americanos.

No Grupo E, avançaram às oitavas de final Inter de Milão e Monterrey, do México, com sete e cinco pontos, respectivamente. O River, com quatro pontos, encerrou a participação em terceiro. E o Urawa Reds, do Japão, amargou a lanterna, sem pontuar.

Antes disso, na terça-feira (24/6), o Boca Juniors competiu com o amador Auckland City, da Nova Zelândia, e apenas empatou por 1 a 1. Os sul-americanos, com dois pontos, ocupam a terceira posição, com dois pontos, enquanto a equipe oceânica aparece em quarto, com um. Mesmo uma triunfo não seria suficiente para o clube argentino avançar, já que Benfica, com sete, e Bayern, com seis, dispararam e se classificaram.

“Meus amigos, minhas amigas, Inter de Milão 1, 0 para o River Plate, o que significa dizer que os argentinos bye bye, bye bye, baby (tchau, bebê). Não tem argentino na competição mais. O Boca já dançou, foi eliminado, e agora o River Plate está sendo eliminado. Eles podem até ser os campeões do mundo de seleções porque ganharam em 22, mas futebol argentino, ó, em baixa” Jaeci Carvalho, colunista do Estado de Minas

Leia também: Pedrinho relembra aproximação com Cruzeiro e diz quem lhe abriu as portas

Campanha dos brasileiros no Mundial

Na sequência, o jornalista comparou a campanha dos quatro times brasileiros, que garantiram espaço nas oitavas. O Palmeiras avançou em primeiro do Grupo A, com cinco pontos. O Botafogo passou em segundo do Grupo B, com seis. O Flamengo, com sete pontos, lidera o Grupo D. O Fluminense é o vice-líder do Grupo F, com cinco.

“Ao passo que o futebol brasileiro classificou seus quatro clubes para as oitavas de final. Argentino, el ultimo tango en Miami, en Estados Unidos, somos todos brasileños (o último tango em Miami, nos Estados Unidos, somos todos brasileiros). Vocês têm que aturar, atura ou surta, aqui é Brasil”, completou Jaeci Carvalho.

Leia também: Como o Atlético planeja se movimentar na janela de transferências

Brasileiros nas oitavas do Mundial

Os cruzamentos dos brasileiros nas oitavas de final já estão definidos. No sábado (28/6), às 13h (de Brasília), Palmeiras e Botafogo se enfrentarão no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Domingo (29/6), às 17h, o Flamengo mede forças com o Bayern de Munique, no Hard Rock Stadium, em Miami. Depois, segunda-feira (30/6), o Fluminense entra em campo diante da Inter de Milão, a partir das 16h, no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Palmeiras x Botafogo – 28/6 (sábado) – 13h – Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Flamengo x Bayern de Munique – 29/6 (domingo) – 17h – Hard Rock Stadium, em Miami

Fluminense x Inter de Milão – 30/6 (segunda-feira) – 16h – Bank of America Stadium, em Charlotte

A notícia Jaeci debocha de argentinos eliminados do Mundial de Clubes: ‘Bye, bye, baby’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque