Borussia Dortmund x Ulsan HD entra para lista de piores públicos do Mundial de Clubes (Partida foi disputada no TQL Stadium)

A partida entre Borussia Dortmund (ALE) e Ulsan HD (KOR) nesta quarta-feira (25/6), no TQL Stadium, em Cincinnati, nos Estados Unidos, entrou para a lista dos 10 piores públicos da Copa do Mundo de Clubes. O jogo contou com 8239 espectadores no estádio.

O time alemão superou os adversários por 1 a 0, com gol do meia sueco Daniel Svensson no primeiro tempo.

O Ulsan chegou para o confronto já sem chances de avançar para as oitavas de final da competição. Já o Borussia assegurou, com a vitória, uma vaga na próxima etapa e assumiu a liderança do Grupo F.

Com o público nesta partida, o TQL Stadium tem quatro dos 10 piores públicos da Copa do Mundo de Clubes.

Os piores públicos no Mundial de Clubes

Ulsan Hyundai 0 x 1 Mamelodi Sundowns: 3.412 pessoas (Inter&Co Stadium, Orlando) Pachuca 1 x 2 RB Salzburg: 5.282 pessoas (TQL Stadium, Cincinnati) Benfica 6 x 0 Auckland City: 6.730 pessoas (Inter&Co Stadium, Orlando) Borussia Dortmund 1 x 0 Ulsan HD: 8.239 pessoas (TQL Stadium, Cincinnati) River Plate 3 x 1 Urawa Reds: 11.974 pessoas (Lumen Field, Seattle) Los Angeles 0 x 1 Espérance: 13.651 pessoas (Geodis Park, Nashville) Mamelodi Sundowns 3 x 4 Borussia Dortmund: 14.006 pessoas (TQL Stadium, Cincinnati) Red Bull Salzburg 0 x 0 Al-Hilal: 16.167 pessoas (Audi Field, Washington) Al Ain 0 x 5 Juventus: 18.161 pessoas (Audi Field, Washington) Bayern de Munique 10 x 0 Auckland City: 21.152 pessoas (TQL Stadium, Cincinnati)

Classificação do Grupo F

Borussia Dortmund, com 7 pontos (+2 de saldo) Fluminense, com 5 pontos (+2 de saldo) Mamelodi Sundowns, com 4 pontos (0 de saldo) Ulsan HD, sem pontos (-4 de saldo)

