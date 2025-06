crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Internazionale x River Plate hoje (25/6)? (Lautaro Martínez, da Internazionale, e Facundo Colidio, do River Plate)

Internazionale e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (25/6), às 22h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Argentinos lideram o Grupo E do torneio, com quatro pontos. Inter tem a mesma pontuação, mas está no segundo lugar pelo saldo de gols.

Internazionale x River Plate: onde assistir

A partida entre Internazionale e River Plate será transmitida pela Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

Internazionale x River Plate: as prováveis escalações

Internazionale: Sommer; Darmian, De Vrij e Carlos Augusto; Dumfries, Asllani, Barella, Zalewski e Dimarco; Lautaro Martinez e Esposito. Técnico: Cristian Chivu.

River Plate: Armani; Bustos, Díaz, Martínez e Acuña; Kranevitter, Pitty Martinez e Mastantuono; Maxi Meza, Borja e Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo.

