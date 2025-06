crédito: No Ataque Internacional

Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, anuncia saída de técnico (Treinador foi demitido pelo Al-Nassr)

O Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, anunciou nesta quarta-feira que Stefano Pioli não será mais o técnico da equipe saudita. O italiano deixa o comando após nove meses no clube.



Sem nenhum título na temporada e fora da Liga dos Campeões Asiática, o trabalho de Pioli não convenceu e o treinador foi demitido antes do fim do contrato, que estaria em vigor até 2027.

Além dele, a comissão técnica também deixa o clube. Em comunicado oficial nas redes sociais, os sauditas agradeceram o trabalho da equipe durante a trajetória. “Gostaríamos de agradecer ao Sr. Pioli e sua equipe pelo trabalho dedicado durante a última temporada”.

Stefano Pioli na temporada

Na última temporada, Pioli comandou o Al Nassr em 28 vitórias, sete empates e nove derrotas, totalizando 44 jogos.

