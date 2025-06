Internazionale x River Plate: onde assistir e escalações pelo Mundial (Kevin Castaño, do River Plate, e Lautaro Martínez, da Internazionale)

Internazionale e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (25/6), às 22h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. Veja informações sobre onde assistir, escalações e arbitragem do jogo pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Internazionale x River Plate: onde assistir ao vivo?

Internazionale e River Plate, pelo Grupo E do Mundial de Clubes, terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

As campanhas de Internazionale e River Plate

Classificada ao Mundial pelo ranking da Uefa, a Internazionale chegou como favorita a avançar no Grupo E. Na estreia, os italianos empataram com o Monterrey por 1 a 1 e, depois, venceu o Urawa Reds por 2 a 1. Assim, a Inter está na segunda colocação da chave.

Já o River Plate, também classificado pelo ranking, lidera o grupo pelo saldo de gols. Os argentinos venceram o Urawa Reds por 3 a 1 e empataram com o Monterrey por 0 a 0.

Internazionale x River Plate: as prováveis escalações

Internazionale: Sommer; Darmian, De Vrij e Carlos Augusto; Dumfries, Asllani, Barella, Zalewski e Dimarco; Lautaro Martinez e Esposito. Técnico: Cristian Chivu.

River Plate: Armani; Bustos, Díaz, Martínez e Acuña; Kranevitter, Pitty Martinez e Mastantuono; Maxi Meza, Borja e Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo.

Copa do Mundo de Clubes 2025

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa tem formato semelhante à Copa do Mundo de seleções. Na fase classificatória, são 32 equipes divididas em oito grupos de quatro.

Os times de cada chave se enfrentam em turno único – fazem, portanto, três partidas cada. Os dois melhores avançam às oitavas de final, enquanto os dois piores se despedem da disputa.

A partir das oitavas de final, o formato é de mata-mata clássico, com eliminatórias em jogo único até que se conheça o campeão. Não haverá decisão de terceiro lugar.

Grupo A: Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al-Ahly (EGI), Inter Miami (EUA)

Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al-Ahly (EGI), Inter Miami (EUA) Grupo B: Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders (EUA)

Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders (EUA) Grupo C: Bayern de Munique (ALE), Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica (POR)

Bayern de Munique (ALE), Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica (POR) Grupo D: Flamengo (BRA), Espérance de Tunis (TUN), Chelsea (ING), Los Angeles FC (EUA)

Flamengo (BRA), Espérance de Tunis (TUN), Chelsea (ING), Los Angeles FC (EUA) Grupo E: River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JAP), Monterrey (MEX), Inter de Milão (ITA)

River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JAP), Monterrey (MEX), Inter de Milão (ITA) Grupo F: Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (ALE), Ulsan Hyundai (COR), Mamelodi Sundowns (AFS)

Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (ALE), Ulsan Hyundai (COR), Mamelodi Sundowns (AFS) Grupo G: Manchester City (ING), Wydad Casablanca (MAR), Al Ain (EAU), Juventus (ITA)

Manchester City (ING), Wydad Casablanca (MAR), Al Ain (EAU), Juventus (ITA) Grupo H: Real Madrid (ESP), Al-Hilal (SAU), Pachuca (MEX), Red Bull Salzburg (AUT)

