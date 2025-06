Os jogadores do Flamengo que já jogaram contra o Bayern de Munique (Jogadores do Flamengo comemoram gol diante do Chelsea no Mundial de Clubes)

O confronto entre Flamengo e Bayern de Munique pelas oitavas de final do Mundial de Clubes promete animar torcidas de dois lados do mundo. No atual elenco do rubro-negro, quatro jogadores já enfrentaram o time alemão em outras ocasiões e vão poder reviver o clima de estar frente à frente com o gigante europeu.

Os quatro atletas que já enfrentaram o Bayern são: o zagueiro Danilo, o lateral-esquerdo Alex Sandro, o volante Allan e o meio-campista Jorginho. Desses, o único que ainda não estreou no Mundial é Alex Sandro.

O veterano Danilo passou uma grande parte da carreira na Europa. Ele jogou contra o Bayern em uma oportunidade. Quando vestia a camisa do Porto, de Portugal, pegou a equipe alemã pelas quartas de final da Champions League 14/15.

Por coincidência, Alex Sandro, antigo companheiro, também defendia o Porto na mesma época e atuou na mesma partida. Contudo, o lateral enfrentou o Bayern em outra oportunidade. Dessa vez pela Juventus, da Itália, pegou os alemães nas oitavas de final da Champions League 15/16.

O meio-campista Jorginho, que também construiu carreira fora do país, teve o Bayern como adversário duas vezes. A primeira, quando jogava pelo Chelsea, e esteve no jogo das oitavas de final da Champions League 19/20. Depois, mais recentemente, quando era jogador do Arsenal, pegou o Bayern nas quartas de final da Champions 23/24.

Por fim, o volante Allan, que foi para a Europa logo no início da carreira. Emprestado pelo Liverpool ao Hertha, da Alemanha, enfrentou o Bayern na Bundesliga, na temporada 16/17.

