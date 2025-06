Bayern perde para o Benfica e termina 1ª fase do Mundial em segundo lugar (Benfica venceu o Bayern por 1 a 0 nesta terça-feira)

Nesta terça-feira, pela terceira rodada do Grupo C, o Bayern de Munique duelou com o Benfica no Bank of America Stadium e perdeu por 1 a 0. O gol foi marcado por Andreas Schjelderup.

Com o resultado negativo, o time comandado por Kompany seguiu com seis pontos, caiu para a vice-liderança do Grupo C e, deste modo, encara o Flamengo nas oitavas. O Benfica, por sua vez, alcançou sete somados e avançou como primeiro colocado. Assim, a equipe encara o segundo lugar do Grupo D. A vaga, que está entre Chelsea Espérance, será definida na noite desta terça-feira.

O Benfica retorna aos gramados neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Bank of America Stadium, para a disputa das oitavas de final. No mesmo horário, mas no domingo, o Bayern duela com Flamengo, no Hard Rock Stadium, também por uma vaga nas quartas.

O gol do Benfica saiu aos 12 minutos do primeiro tempo, com Andreas Schjelderup. O atleta recebeu o cruzamento rasteiro de Fredrik Aursnes e completou para o fundo das redes.

O Bayern até empatou a partida aos 15 minutos do segundo tempo, com Joshua Kimmich. No entanto, foi assinalado impedimento na jogada.

