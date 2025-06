Flamengo x Bayern: data, horário e onde assistir pelo Mundial de Clubes (Arrascaeta e Kane, destaques de Flamengo e Bayern)

Com a derrota por 1 a 0 para o Benfica nesta terça-feira (24/6), no Bank of América Stadium, o Bayern estará no caminho do Flamengo. Veja, a seguir, data, horário e onde assistir ao duelo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

O resultado deixou o time alemão em segundo lugar no Grupo C, com seis pontos, enquanto os portugueses ficaram na liderança, com sete. Como o rubro-negro carioca está garantido na primeira posição do Grupo D, os times se enfrentarão na próxima fase.

O Flamengo ainda entrará em campo pela terceira rodada do Mundial. O time encara o Los Angeles nesta terça-feira, às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

Flamengo x Bayern: data e horário

Os times vão medir força no domingo (29/6), às 17h, no Estádio Hard Rock, em Miami.

Flamengo x Bayern: onde assistir

A partida terá transmissão em diversas plataformas:

Globo

Globoplay

SporTV

Cazé TV

Dazn

A notícia Flamengo x Bayern: data, horário e onde assistir pelo Mundial de Clubes foi publicada primeiro no No Ataque por Samuel Resende