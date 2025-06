Clube tradicional escapa da extinção com decisão da Justiça (Jogadores do Bordeaux comemorando gol)

A Justiça francesa aprovou nesta terça-feira (24/6) o plano de continuidade de atividades do Bordeaux, clube histórico do futebol do país, que se salvou da extinção com esta decisão, que encerra seu processo de recuperação judicial.

O clube, seis vezes campeão da França, terá agora que se apresentar à autoridade financeira do futebol do país, que validará ou não sua permanência na quarta divisão na próxima temporada.

No ano passado, o Bordeaux foi rebaixado para a quarta divisão como punição depois que suas contas não foram aprovadas. A equipe terminou a temporada sem conseguir o acesso à National 1 (3ª divisão).

O plano, validado pelo Tribunal Comercial de Bordeaux, prevê uma significativa redução da dívida do clube, que passa de 100 milhões de euros (R$ 637 milhões na cotação atual) para 26 milhões de euros (R$ 165 milhões), com o apoio da maioria dos credores.

Em 30 de julho do ano passado, o Bordeaux entrou com um processo de recuperação judicial, perdendo seu status de clube profissional, e foi rebaixado da segunda (Ligue 2) para a quarta divisão francesa (National 2).

O clube pertence há quatro anos ao empresário hispano-luxemburguês Gerard López e havia caído para a Ligue 2 na temporada 2021/2022, deixando a elite do futebol francês pela primeira vez em três décadas.

Na temporada seguinte, conseguiu voltar à Ligue 1, mas depois de outra campanha desastrosa, o clube sofreu o rebaixamento esportivo e, posteriormente, a punição administrativa que o fez cair mais duas divisões.

A notícia Clube tradicional escapa da extinção com decisão da Justiça foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press