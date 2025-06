Em qual canal vai passar Benfica x Bayern de Munique hoje (24/6)? (Aktürköglu, do Benfica, e Olise, do Bayern)

Benfica e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Bank of America, em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA), pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

O Bayern lidera o Grupo C e já está classificado – com um empate, garante a primeira colocação da chave. Já o Benfica, segundo colocado, só não avança caso perca e o Boca Juniors desconte uma vantagem de sete gols no saldo.

Benfica x Bayern de Munique: onde assistir

A partida entre Benfica e Bayern de Munique será transmitida pela Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

Benfica x Bayern de Munique: as prováveis escalações

Benfica: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Carreras; Di María, Renato Sanches, Prestianni e Barreiro; Aktürköglu e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano e Raphael Guerreiro; Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala e Coman; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany

