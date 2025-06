Eduardo Vargas vai deixar o Nacional-URU, diz dirigente (Jogador chileno deve deixar o Nacional-URU)

Dirigente do Nacional-URU, Javier Gomensoro afirmou que o ex-atacante do Atlético Eduardo Vargas vai deixar o time uruguaio.

O ex-jogador do Galo assinou com o clube em janeiro deste ano, após sair do alvinegro mineiro.O atleta chileno tem vínculo válido até o final de 2025.

Porém, segundo Gomensoro, o Nacional-URU chegou a um acordo para que o contrato seja encerrado com antecedência. Ainda de acordo com o dirigente, o clube ainda vai pagar dois meses de salário ao atleta.

“Fechamos um acordo para que Eduardo Vargas saia do clube. Foi uma boa aposta, mas um negócio que deu errado”, afirmou em entrevista ao programa El Espectador Deportes.

https://twitter.com/Buysan/status/1937481550779527364

O atacante de 35 anos disputou 16 partidas com a camisa do Nacional-URU, com dois tentos anotados. Vargas perdeu espaço na equipe ao longo da temporada e não entrou em campo nos últimos quatro jogos do time.

O camisa 17 tem sido duramente criticado por parte da imprensa uruguaia nos últimos meses por causa do mau desempenho em campo.

Vargas no Atlético

Apesar dos “altos e baixos”, Eduardo Vargas deixou o Atlético como um dos jogadores estrangeiros mais marcantes da história do clube.

Primeiro e único chileno a vestir a camisa alvinegra, ele marcou 33 gols em 167 partidas – além de ter dado 15 assistências.

