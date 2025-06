Centroavante da Palestina deu ‘força’ em classificação do Palmeiras no Mundial (Abou Ali, camisa 9 do Al Ahly)

Um centroavante da Seleção da Palestina deu “força” ao Palmeiras na classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Trata-se de Wessam Abou Ali, camisa 9 do Al Ahly, do Egito. Ele marcou três gols no empate por 4 a 4 com o Porto, nesta segunda-feira (23/6), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey (EUA).

O Al Ahly esteve à frente do placar por quatro vezes contra o Porto. Abou Ali marcou o primeiro gol aos 14 minutos de jogo, em chute cruzado de pé esquerdo. O segundo foi de pênalti, aos 46. O terceiro veio em cabeceio no ângulo direito, aos cinco minutos da etapa final. Com o hat-trick, o jogador de 26 anos chegou a 23 gols em 44 partidas na temporada 2024/25.

Quando saíram os três gols de Abou Ali, o Palmeiras lidava com dificuldades diante do Inter Miami. Os norte-americanos abriram 2 a 0 – um gol de Allende e outro de Luis Suárez – e estiveram próximos da classificação na liderança do Grupo A do Mundial. Entretanto, o Verdão reagiu no fim e buscou o empate por 2 a 2 – gols de Paulinho e Maurício.

Se tivesse perdido para o Inter Miami, o Palmeiras dependeria do resultado de Porto x Al Ahly para saber se passaria ou não de fase na Copa do Mundo de Clubes. Nessa hipótese, o clube egípcio precisaria ganhar ou empatar contra os portugueses. Ou seja, os gols de Abou Ali trouxeram uma espécie de segurança aos brasileiros no momento delicado no Hard Rock Stadium.

Os palmeirenses também têm boas lembranças de Abou Ali no embate da segunda rodada. É que o camisa 9 fez um gol contra aos três minutos do segundo tempo, ao tentar afastar de cabeça a bola cruzada por Aníbal Moreno em cobrança de falta. O infortúnio do atacante do Al Ahly foi determinante para a vitória do Verdão, que até então lidava com muitas dificuldades no jogo.

Quem é Abou Ali?

Nascido em Aalborg, na Dinamarca, em 4 de janeiro de 1999, Abou Ali herdou a nacionalidade palestina do pai, que foi criado no Líbano e se mudou para a Europa na década de 1980. Profissional desde 2017, o atacante passou por dois momentos delicados.

Em setembro de 2021, Ali desmaiou dentro de campo em partida pelo Vendsyssel, da segunda divisão dinamarquesa, devido a uma súbita elevação da frequência cardíaca. Ele foi levado ao hospital já consciente e se recuperou bem.

Quando esteve perto de voltar, Abou se machucou gravemente em amistoso do Vendsyssel contra o Dínamo Moscou. O centroavante fraturou duas costelas e perfurou um pulmão em dividida com o goleiro, sendo obrigado a passar por cirurgia.

A notícia Centroavante da Palestina deu ‘força’ em classificação do Palmeiras no Mundial foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda