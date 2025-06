crédito: No Ataque Internacional

Drible de ex-jogador do Atlético no Mundial de Clubes viraliza: ‘Sem piedade’ (Cria das categorias de base do Galo, Savinho viralizou com caneta em jogo do City )

Lance do ex-atacante do Atlético, Savinho, do Manchester City, em partida no Mundial de Clubes viralizou nas redes sociais.

O camisa 26 do time da Inglaterra foi titular na vitória da equipe sobre o Al Wydad por 2 a 0 na última quarta-feira (18/6), pela primeira rodada do Grupo G do torneio.

Na segunda etapa, o atacante brasileiro recebeu um passe na lateral do campo e “aplicou” uma caneta no meia holandês Mohamed Rayhi.

Os perfis oficiais do Mundial de Clubes e do Manchester City publicaram o lance nas redes sociais e destacaram a jogada do atacante de 21 anos.

“Sem pressa. Sem piedade”, escreveram.

Nos comentários, alguns brasileiros reagiram ao post e exaltaram Savinho.

“Foi de garfo e esqueceu que era sopa”, respondeu um internauta.

“Cria do Galão”, destacou outro.

“O cara chega de vez com as pernas abertas no Savinho”, brincou um fã.

Savinho no Manchester City

Após boa passagem pelo Girona (ESP), Savinho chegou ao Manchester City na temporada 2024/2025. O atleta tem 46 partidas com a camisa da equipe inglesa, com dois gols anotados e 10 assistências distribuídas.

Savinho no Atlético

Cria das categorias de base do Atlético, Savinho disputou 35 partidas pelo time principal do Galo, com dois gols e uma assistência. O clube mineiro recebeu R$ 35,6 milhões para liberar o jogador em 2022.

A notícia Drible de ex-jogador do Atlético no Mundial de Clubes viraliza: ‘Sem piedade’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque