Mundial de Clubes chega a sete times eliminados (Al Ain é um dos sete times sem chance de classificar no Mundial de clubes)

Ao fim da segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, sete time se encontram sem chances de avançar ao mata-mata do torneio. Por outro lado, outros quatro já garantiram vaga nas oitavas de final. O No Ataque informa quais são a seguir.

No Mundial de Clubes, garantem vaga nas oitavas de final os dois primeiro colocados de cada grupo. Os clubes que não conseguirem alcançar algum desses postos, se despedem da competição.

Os sete times eliminados no Mundial de Clubes da Fifa

O Auckland City, time semiprofissional da Nova Zelândia, pouco pôde fazer no Grupo C. A equipe foi goleada por 10 a 0 pelo Bayern de Munique e por 6 a 0 pelo Benfica. O último duelo será com o Boca Juniors, na terça-feira (24).

O Los Angeles faz parte do Grupo D. Os estadunidenses estrearam com derrota por por 2 a 0 para o Chelsea e, na rodada seguinte, perderam por 1 a 0 para o Espérance Tunis. O jogo de despedida será contra o Flamengo, também na terça.

Urawa Reds, do Japão, é outro que não pontuou. A equipe soma duas derrota: 3 a 1 para o River Plate e 2 a 1 para Inter de Milão. Eles encerrarão a participação no Grupo E na quarta-feira (25), contra o Monterrey.

Derrotado pelo Fluminense por 4 a 2 nesse sábado (21), o Ulsan HD, da Coreia do Sul, já havia perdido por 1 a 0 para o Mamelodi Sundowns na estreia. Assim, a equipe ainda não pontuou no Grupo F e jogará contra o Borussia Dortmund, na quarta, pela última rodada.

Os marroquinos do Wydad Casablanca tiveram vida difícil nas duas primeiras rodadas do Grupo G do Mundial: enfrentaram Manchester City e Juventus. Com derrotas por 2 a 0 e 4 a 1, respectivamente, a equipe chega ao último confronto com o Al Ain, nesta quinta-feira (26), com zero ponto e sem chances de seguir na competição – o time dos Emirados Árabes Unidos perdeu para os mesmos rivais (6 a 0 e 5 a 0) e também está desclassificado.

Compartilha da mesma situação o Pachuca, do México. Estreou com derrota 2 a 1 para o RB Salzburg e depois perdeu por 3 a 1 para o Real Madrid, o que resulta em pontuação zerada e chances findadas. A despedida do Grupo H será contra o Al Hilal, na quinta.

Times classificados

Por outro lado, Bayern (Grupo C), Flamengo (Grupo D), Juventus (Grupo G) e Manchester City (Grupo G) já garantiram a vaga nas oitavas de final. O time brasileiro, inclusive, está confirmado como líder da chave.

