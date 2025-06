Inter Miami x Palmeiras: onde assistir e escalações pelo Mundial de Clubes (Jogadores do Palmeiras comemorando gol no Mundial de Clubes)

Nesta segunda-feira (23/6), o Palmeiras enfrenta o Inter Miami pela última rodada do Grupo A do Mundial de Clubes. A bola rola a partir das 22h (de Brasília) no Estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos.

Líder do grupo, o Palmeiras tem quatro pontos – uma vitória e um empate -, mesma pontuação do segundo colocado e adversário desta segunda-feira, Inter Miami. No confronto direto, caso termine em empate, as duas equipes avançam às oitavas de final.

Apesar disso, cada um depende apenas de si. Quem vencer, se classifica automaticamente. O perdedor do confronto, no entanto, precisará torcer contra Porto ou Al Ahly, que têm um ponto cada e também se enfrentam nesta segunda (23/6), às 22h (de Brasília).

Inter Miami x Palmeiras: onde assistir

A partida entre Inter Miami e Palmeiras pelo Mundial de Clubes será transmitida na TV aberta pela Globo, na TV fechada pelo SporTV, no streaming pela Globoplay e DAZN, além do YouTube, no canal CazéTV.

Inter Miami x Palmeiras: escalações

Inter Miami: Óscar Ustari, Ian Fray, Maximiliano Falcón, Marcelo Weigandt, Noah Allen, Tadeo Allende, Sergio Busquets, Telasco Segovia, Benja Cremaschi, Lionel Messi, Luis Suárez. Técnico: Javier Mascherano.



Palmeiras: Weverton, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Raphael Veiga, Anibal Moreno, Richard Ríos, Joaquín Piquerez, Facundo Torres, Vitor Roque, Estêvão. Técnico: Abel Ferreira.

