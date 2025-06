Mundial: Al-Hilal e RB Salzburg empatam sem gols no grupo do Real Madrid (Jogo entre Al-Hilal e RB Salzburg terminou empatado)

Na noite deste domingo, Al-Hilal (Árabia Saudita) e RB Salzburg (Áustria) empataram sem gols, no Audi Field, pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. As duas equipes criaram oportunidades, mas não foram eficientes. Os goleiros também se destacaram no confronto.

Com o resultado, a definição do Grupo H ficou para a última rodada. O RB Salzburg ocupa a vice-liderança da chave, com quatro pontos – mesma pontuação do líder Real Madrid. Do outro lado, o Al-Hilal aparece na terceira posição, com dois. O Pachuca, do México, foi eliminado mais cedo neste domingo, após perder para o time espanhol.

As duas equipes, agora, voltam a campo para decidir a vida no Grupo H. O RB Salzburg encara o Real Madrid nesta quinta-feira, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field. Enquanto isso, o Al-Hilal pega o já eliminado Pachuca, no mesmo dia e horário, no Geodis Park.

O jogo

O duelo começou bastante movimentado no Audi Field. Com quatro minutos, Salem Al-Dawsari recebeu pelo lado esquerdo, cortou para o meio e finalizou, mas o goleiro Zawieschitzky caiu para fazer a defesa tranquila. Um minuto depois, Diabaté bateu de fora da área e mandou por cima do gol.

Com oito minutos, Rasmussen alçou bola para dentro da área. Onisiwo se adiantou à zaga do Al-Hilal e conseguiu a finalização, mas parou em defesa de Bono. E aos 18 minutos, Bidstrup pegou de primeira da entrada da área, mas o goleiro da equipe árabe defendeu novamente.

Já perto dos 20 minutos, o Al-Hilal respondeu. A defesa do RB Salzburg afastou mal e a bola sobrou na entrada da pequena área. Marcos Leonardo chutou, mas Rasmussen salvou em cima da linha e impediu o gol do time da Árabia Saudita.

Aos três minutos do segundo tempo, o RB Salzburg ficou muito próximo de abrir o placar. A bola foi desviada após cruzamento para dentro da área e sobrou com Mellberg, sozinho. O jogador bateu para o gol, mas Bono saiu do gol e fez grande defesa. Nene pegou o rebote e finalizou, mas Koulibaly afastou em cima da linha.

Com 11 minutos, o Al-Hilal também passou perto de inaugurar o marcador. Malcom partiu em velocidade e tocou para Salem Al-Dawsari. O atacante devolveu para o brasileiro, que pegou de primeira e viu a bola passar rente à trave esquerda do gol.

No restante da partida, o Al-Hilal até tentou manter a pressão, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Apesar do empate, a equipe árabe ainda segue viva e vai em busca da classificação na última rodada.

