Ao lado de Neymar, Lamine Yamal manda recado: ‘Solteiro e feliz’ (Neymar e Lamine Yamal)

Em meio a especulações sobre possível envolvimento com uma modelo de 30 anos, o atacante Lamine Yamal, de 17, mandou um recado no Instagram. O astro do Barcelona postou uma foto de Neymar Jr., durante visita ao Brasil, e escreveu “feliz e solteiro” na legenda.

Yamal passou parte das férias no Brasil, onde realizou o sonho de conhecer seu maior ídolo. O jovem é fã declarado de Neymar, com quem compartilhou momentos em São Paulo.

“Solteiro e feliz, this is Brasil (isso é Brasil”, escreveu o atacante espanhol no carrossel de fotos postado em seu perfil oficial no Instagram. Antes, ele já havia compartilhado momentos da viagem em publicações nos stories.

Números de Yamal pelo Barcelona

Um dos principais concorrentes aos prêmios de melhor jogador da temporada 2024/25, Yamal fez 62 jogos, 21 gols e deu 22 assistências por Barcelona e Espanha nesse período.

