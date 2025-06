Fifa exibe visão dos árbitros na Copa do Mundo de Clubes, mas evita lances controversos (Árbitro discute com jogador durante Mundial de Clubes da Fifa)

Uma das inovações introduzidas pela Fifa na Copa do Mundo de Clubes, que acontece até 13 de julho nos Estados Unidos, é a produção de imagens por uma câmera pendurada no árbitro.

O equipamento, acoplado ao microfone já usado pelos juízes para comunicação, capta os lances dos jogos e envia as imagens por uma rede privada 5G para a produtora da transmissão televisiva, que seleciona trechos a serem exibidos.

Os clipes escolhidos são de momentos não controversos, como gols e faltas claras, pouco ajudando, portanto, a entender lances e decisões mais complexas. As imagens não são usadas pelo VAR (vídeo-árbitro).

O objetivo da novidade, que está em fase de testes e pode ou não ser expandida a depender dos resultados obtidos no torneio, é aproximar o torcedor em casa da experiência na grama.

“Ter uma câmera usada pelo juiz dará aos telespectadores a possibilidade de se colocar no lugar do árbitro, e eles verão o que o árbitro vê durante a partida”, disse Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa. “Acho que vai oferecer a possibilidade aos telespectadores de entender o quão difícil é o trabalho do juiz.”

Apenas os estádios que também recebem jogos da NFL (liga de futebol americano) têm a tecnologia necessária para a transmissão das imagens: Atlanta (Geórgia), Charlotte (Carolina do Norte), Miami (Flórida), East Rutherford (Nova Jersey), Filadélfia (Pensilvânia) e Seattle (Washington).

Em 2023, árbitros na Inglaterra participaram de testes com uma câmera corporal, posicionada no peito da camisa, em jogos das ligas de base. O objetivo ali era monitorar o comportamento dos jogadores e evitar situações de abuso e desrespeito, além de produzir material que possa ser usado no treinamento dos próprios árbitros.

A iniciativa foi aprovada pela IFAB (International Football Association Board), órgão que regula as leis do esporte.

Mais recentemente, as câmeras também foram usadas na Copa Intercontinental de 2024.

A notícia Fifa exibe visão dos árbitros na Copa do Mundo de Clubes, mas evita lances controversos foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress