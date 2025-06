crédito: No Ataque Internacional

Diretor do Flamengo estipula preço por Wesley, titular no Mundial (Wesley, lateral-direito do Flamengo)

O Flamengo ganhou destaque após a vitória sobre o Chelsea, da Inglaterra, por 3 a 1, na última sexta-feira (20/6), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Um dos jogadores que passaram a ser especulados no futebol europeu após o jogo foi o lateral-direito Wesley. Mesmo tendo falhado no gol inglês, o jogador de 21 anos se recuperou e teve grande atuação.

O diretor esportivo rubro-negro José Boto foi questionado pelo jornal italiano Gazzetta Dello Sport sobre o valor que faria o clube negociar Wesley. O lateral direito tem apenas 21 anos e potencial para alçar voos altos no Velho Continente.

“Oficialmente, não há nada com a Itália. Mas 20 milhões de euros não são suficientes. Para comprá-lo, pelo menos 30 (R$ 190 milhões). Wesley está pronto para a Europa. Ele é um grande talento. Veremos depois da Copa do Mundo, mas não somos obrigados a vendê-lo”, disse.

Flamengo no Mundial

O resultado diante dos ingleses classificou os cariocas de forma antecipada no Super Mundial de Clubes. O Flamengo, de Wesley, volta a campo pela Copa do Mundo de Clubes nesta terça-feira, quando enfrenta o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. A bola rola a partir das 22h (de Brasília).

