Casa cheia! O público de Real Madrid x Pachuca pelo Mundial de Clubes (Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA))

O jogo entre Real Madrid e Pachuca, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, teve casa cheia neste domingo (22/6). O Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA), recebeu 70.248 espectadores. O público ocupou mais de 93% da capacidade total da arena, de 75.037.

