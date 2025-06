crédito: No Ataque Internacional

Escalação do Palmeiras: Abel mudará o time contra o Inter Miami

O Palmeiras fez mais uma sessão de treino neste domingo e encerrou a preparação para o jogo da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, nas instalações da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro (EUA), antes de seguir viagem para Miami.

A delegação alviverde almoça ainda em Greensboro e embarca o local do jogo em seguida. Após o desembarque, os jogadores e comissão farão o reconhecimento do gramado no estádio que receberá a partida.

A única baixa na equipe será o meio-campista Aníbal Moreno. O camisa 5 sofreu um edema na coxa direita na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly e está em tratamento no Departamento Médico. Ele ficou no hotel para dar sequência à recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance. Seu substituto deve ser Emiliano Martínez.

O último treino antes do duelo contra o time de Messi contou primeiro com um descontraído recreativo. Em seguida, os jogadores realizaram uma atividade tática com estratégias específicas sob comando da comissão técnica de Abel Ferreira.

Provável escalação do Palmeiras

A provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Píquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Facundo Torres (Felipe Anderson), Estêvão e Flaco López (Vitor Roque).

O Palmeiras estreou no Mundial com um empate por 0 a 0 contra o Porto. Depois, bateu o Al Ahly, por 2 a 0. Ambos os compromissos aconteceram no MetLife Stadium. Agora, o Verdão joga pela primeira vez em Miami, contra o Inter Miami, time da casa.

Com esses resultados, o Palmeiras chegou a quatro pontos, na liderança do Grupo A. O time de Miami é o segundo colocado, com a mesma pontuação. Dessa forma, apenas um empate é suficiente para que os dois avancem, com o Verdão como líder.

A notícia Escalação do Palmeiras: Abel mudará o time contra o Inter Miami foi publicada primeiro no No Ataque