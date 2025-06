Arquibancada cede em jogo na Argélia; três morrem e dezenas ficam feridos (Arquibancada do Estádio 5 de Julho cedeu na Argélia)

Parte da arquibancada do Estádio 5 de Julho, em Argel, na capital da Argélia, cedeu na noite deste sábado (21/6) e deixou três pessoas mortas e mais de 80 feridas, segundo informações do site DZFoot.

O incidente ocorreu logo depois do empate sem gols entre Mouloudia Club d’Algiers e NC Magra, quando os torcedores do MCA celebravam o título da equipe.

A situação causou uma grande confusão e fez com que a cerimônia de entrega do troféu fosse cancelada. Festejos pela conquista que estavam planejados também não vão acontecer.

Ainda de acordo com DZFoot, houve uma movimentação da multidão que ocupava um dos setores da arquibancada, empurrando as pessoas que estavam próximas à barreira de segurança, que quebrou e fez com que os torcedores caíssem.

O jornal relata ainda que, “segundo observadores”, o estádio recebia entre 70 mil e 80 mil espectadores, quando a lotação máxima prevista é de 64 mil.

O DZFoot aponta que o Ministério da Saúde já identificou as três vítimas fatais, uma delas morreu ainda no local, e que há diversas pessoas com o estado de saúde ainda desconhecido. Foram mais de 20 ambulâncias utilizadas nos atendimentos.

Abdelmadjid Tebboune, presidente da Argélia, lamentou o que considerou ser uma “dolorosa tragédia”, em publicação no X, antigo Twiter.

“Após a dolorosa tragédia que se abateu sobre os torcedores do Mouloudia d’Alger no Estádio 5 de Julho, só posso apresentar minhas condolências à alma do torcedor falecido. Que Deus tenha misericórdia e lhe conceda a paz eterna. Apresentamos nossas condolências à sua família, aos seus companheiros torcedores e à equipe do Mouloudia d’Alger, e rezo para que conceda uma rápida recuperação aos feridos no acidente e os devolva às suas famílias o mais breve possível.”

