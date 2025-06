Juventus goleia Wydad AC e se classifica às oitavas do Mundial (Juventus 4 x 1 Wydad AC)

A Juventus goleou o Wydad AC por 4 a 1 neste domingo (22/6), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes.

Com esse resultado, a Juventus chegou aos seis pontos e se manteve na ponta da chave. A equipe italiana já está garantida nas oitavas de final do torneio.

Os gols do confronto com o Wydad AC foram marcados por Abdelmounaim Boutouil (contra), Kenan Yildiz (duas vezes) e Dusan Vlahovic (pênalti). Já os marroquinos balançaram a rede com Thembinkosi Lorch.

Grupo G do Mundial

Com o resultado, a Juventus segue na liderança do grupo G, com seis pontos conquistados, e garante vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Por outro lado, o Wydad Casablanca fica na lanterna de chave e já está eliminado da competição, com duas derrotas em dois jogos. Manchester City-ING e Al-Ain-KSA completam o grupo e se enfrentam às 22 horas (de Brasília).

As duas equipes encerram sua participação na fase de grupos do Mundial de Clubes nesta quinta-feira, às 16 horas. A Juventus encara o Manchester City no Camping World Stadium, em Orlando. Enquanto o Wydad Casablanca joga contra o Al-Ain no Audi Field, em Washington.

Como foi o jogo?

A Juventus abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. Após tabela com Khéphren Thuram, Kenan Yildiz finalizou e a bola desviou em Abdelmounaim Boutouil, que marcou contra. Aos 15, Andrea Cambiasso avançou pela ponta esquerda e ajeitou para Yildiz. O atacante turco bateu de primeira e acertou um belo chute no ângulo, para ampliar.

O time marroquino descontou aos 24 minutos. Nordin Ambarat fez bom passe para Thembinkosi Lorch, que saiu na cara do gol e encobriu o Di Gregorio para marcar um golaço.

Já no segundo tempo, em jogada pelo lado esquerdo, Kolo Muani encontrou Kenan Yildiz dentro da área. O turco cortou a marcação e bateu colocado, para marcar o terceiro dos italianos, aos 23 minutos. Nos acréscimos, em cobrança de pênalti, Dusan Vlahovic anotou o quarto gol e carimbou a vitória, aos 49.

