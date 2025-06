crédito: No Ataque Internacional

Guardiola rasga elogios ao futebol sul-americano e responde se treinaria time do continente (Pep Guardiola, técnico do Manchester City)

Pep Guardiola no Brasil ou na América do Sul? Nesse sábado (21/6), o técnico do Manchester City concedeu entrevista coletiva e ragou elogios ao futebol sul-americano, tanto pelo futebol praticado quanto pela forma de viver o jogo. Até o momento, os times brasileiros e argentinos pederam apenas uma partida em 12 jogos.

“Estou amando o que estou vendo. Botafogo, Fluminense, todos os time brasileiros e argentinos… Como eles comemoram os gols, como estão juntos. É uma cultura, os torcedores deles estão em maior número aqui que os europeus. É sobre isso, você tem que viver a competição”, afirmou.

Guardiola, inclusive, respondeu se treinaria um time do continente. “Por que não? Muita, muita, muita coisa boa na história do futebol veio da América do Sul. Especialmente Brasil, Colômbia, Argentina, Uruguai, eu diria que todos os países.”

“Muita coisa boa. Os melhores jogadores são de lá, e depois muitos vão para a Europa pela oportunidade econômica e o prestígio.” Pep Guardiola, técnico do Manchester City

Sem surpresas

Pep Guardiola também declarou não estar surpreso com as derrotas dos times europeus no Mundial de Clubes. “As pessoas ficam surpresas que o time europeu perdeu. Bem-vindo ao mundo real, meu amigo!”

“Parece que você ficou olhando para sua barriga e não viu o que estava acontecendo. Porque eles (sul-americanos) são bons, então vamos nos preparar para enfrentá-los”, declarou.

City no Mundial de Clubes

O Manchester City é o segundo colocado do Grupo G, com três pontos, atrás da Juventus, que também tem três, em apenas uma partida na competição. Neste domingo (22/6), o time de Guardiola entra em campo pela segunda rodada, contra o Al-Ain (EAU), e pode encaminhar classificação às oitavas de final.

