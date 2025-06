crédito: No Ataque Internacional

RB Salzburg x Al-Hilal: onde assistir e escalações pelo Mundial (Salzburg e Al-Hilal se enfrentam neste domingo (22/6))

RB Salzburg e Al-Hilal se enfrentam, neste domingo (22/6), pela Copa do Mundo de Clubes. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Audi Field, em Washington.

O duelo é pela segunda rodada do Grupo H, que também conta com Real Madrid (Espanha) e Pachuca (México).

RB Salzburg lidera com três pontos e é único que venceu no grupo – vitória sobre o Pachuca. Al-Hilal empatou com o Real Madrid na estreia da competição.

A competição reúne 32 clubes dos seis continentes e será disputada até 13 de julho em cidades dos Estados Unidos.

RB Salzburg x Al-Hilal: onde assistir

RB Salzburg x Al-Hilal: escalações

RB Salzburg: Blaswich, Baidoo, Gadou e Lainer; Gloukh, Sulzbacher, Bistrup, Nene e Mellberg; Vertessen e Daghim. Técnico: Thomas Letsch

Al-Hilal: Yassine Bono; Hassan Al-Tambakti, Kalidou Koulibaly e Ali Al-Bulayhi; João Cancelo, Mohamed Kanno, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari; Malcom e Aleksandar Mitrovic. Técnico: Simone Inzaghi

A notícia RB Salzburg x Al-Hilal: onde assistir e escalações pelo Mundial foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque