Campeonato Espanhol: clube retorna à elite depois de 24 anos (Oviedo está de volta à elite do Campeonato Espanhol)

O Real Oviedo, histórico clube asturiano que estava há 24 anos sem disputar a primeira divisão do Campeonato Espanhol, selou seu retorno à elite depois de vencer o Mirandés por 3 a 1, neste sábado (21/6), na final do playoff de acesso.

Dirigido pelo sérvio Veljko Paunovic, o Oviedo somava 13 temporadas consecutivas na primeira divisão quando caiu pela última vez em 2001, com Paunovic como jogador e com outro sérvio, Radomir Antic, como técnico da equipe.

Desde então, o clube disputou a segunda, a terceira e até a quarta divisão, em uma longa peregrinação que incluiu um rebaixamento administrativo por sua precária situação econômica e falta de pagamento aos seus jogadores (2003).

Nesta temporada, a nona consecutiva na segunda divisão, e com a situação financeira estabilizada com a administração do grupo Pachuca (proprietário do Pachuca do México, entre outros clubes), o Oviedo finalmente conseguiu o tão aguardado acesso.

Destaques do Oviedo

Um dos destaques do Real Oviedo é o veterano Santi Cazorla, de 40 anos, que marcou 15 gols em 81 jogos com a camisa da Seleção da Espanha e conquistou a Eurocopa em 2008 e 2012.

Cazorla disputou 35 jogos na Segunda Divisão Espanhola, fez cinco gols e contribuiu com cinco assistências.

Outro nome importante do elenco é o atacante brasileiro Alexandre Zurawski, o Alemão, que atuou pelo Internacional em 2022 e 2023. Em sua segunda temporada no Oviedo, o jogador de 27 anos contabilizou 14 gols em 44 partidas.

Os gols do jogo

O primeiro gol do jogo foi marcado pelo atacante argentino Joaquín Panichelli (16′), mas Cazorla (39′) empatou cobrando pênalti e o hispano-marroquino Ilyas Chaira (52′) fez o 2 a 1 que levou o confronto para a prorrogação.

No minuto 103, outro jogador experiente, Francisco Portillo (35 anos), marcou o gol que deu o acesso ao Oviedo e levantou o público no estádio Carlos Tartiere, que na próxima temporada terá os maiores clubes da Espanha passando pelo seu gramado.

