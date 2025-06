Fluminense: brasileiro artilheiro do Ulsan HD já foi motorista de aplicativo (Erick Farias, atacante do Ulsan HD, durante aquecimento pelo Mundial de Clubes)

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa está recheada de grandes histórias. Uma delas é a do atacante brasileiro Erick Farias, do Ulsan HD, da Coreia do Sul, que foi motorista de aplicativo antes da afirmação no futebol profissional. Ele será um dos atletas enfrentados pelo Fluminense neste sábado (21/6).

Erick Farias trilhou trajetória nas categorias de base do Grêmio antes de ser revelado pelo Vejle BK, da Dinamarca, em 2018. Depois, retornou ao Brasil e teve passagens por Boa Esporte, Pelotas, Glória, Hercílio Luz, Inter de Lages, Avenida, Nova Mutum, Ypiranga (duas vezes), Vasco e Juventude antes de assinar com o Ulsan HD.

O momento de maior dificuldade na carreira de Erick Farias ocorreu em 2020, durante a pandemia de covid-19. Naquele ano, depois de deixar o Avenida, o atacante ficou sem contrato e sem perspectivas no futebol.

Durante seis meses, o atleta esteve distante dos gramados e trabalhou como motorista de aplicativo. Até que, em março de 2021, o Nova Mutum ofereceu contrato ao jogador para a disputa do Campeonato Mato-Grossense.

O sucesso de Farias só viria a ser alcançado em temporadas mais recentes. Em 2023, ele chamou atenção do Juventude depois de marcar 15 gols em 25 jogos pelo Ypiranga.

Com a camisa do Ju, foram 13 gols e oito assistências em 79 partidas até que o Ulsan HD demonstrasse interesse em contratar Erick Farias. A transação foi fechada por R$ 5 milhões.

Erick Farias no Ulsan HD

Erick Farias vive ótimo início de jornada com a camisa do Ulsan HD. Ele somou nove gols nos primeiros 14 jogos pelo clube sul-coreano, que ocupa a quinta colocação entre 12 times na liga nacional.

Na estreia pela Copa do Mundo de Clubes, o Ulsan HD perdeu para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, por 1 a 0. Agora, a equipe busca reabilitação diante do Fluminense.

Com Erick Farias em campo, Ulsan HD e Fluminense medirão forças a partir das 19h (de Brasília) deste sábado, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. O clube da Coreia é o lanterna do Grupo F do Mundial, sem pontuar, enquanto o Tricolor das Laranjeiras ocupa a terceira posição, com um ponto.

A notícia Fluminense: brasileiro artilheiro do Ulsan HD já foi motorista de aplicativo foi publicada primeiro no No Ataque por Lucas Bretas