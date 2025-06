Qual a ligação do Ulsan HD, adversário do Fluminense no Mundial, com a Hyundai? (Time do Ulsan HD no Mundial de Clubes)

O Fluminense enfrenta o Ulsan HD neste sábado (21/6), às 19h, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O jogo será no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Representante da Coreia do Sul na competição, o Ulsan HD se chamava Ulsan Hyundai até dezembro de 2023. O motivo da mudança na denominação foi a reestruturação da empresa controladora do clube.

A antiga proprietária do time, a Hyundai Heavy Industries Holdings, foi renomeada para HD Hyundai em 2022. Para alinhar a identidade da agremiação esportiva à nova marca da empresa-mãe, a alteração de nome foi aprovada.

O que mais mudou com a nova identidade?

O novo escudo aboliu a cor amarela, deixando o tom azul predominante, removeu o ano de fundação e modernizou o design do tigre, mascote do time. A troca também teve como objetivo dar mais visibilidade à equipe na Ásia, e não apenas na Coreia do Sul.

Qual a área de atuação da HD Hyundai?

A HD Hyundai é uma das maiores empresas de construção naval do mundo, produzindo navios-tanque, porta-contêineres, navios-sonda de perfuração de petróleo e gás; transportadores de GNL (gás natural liquefeito) e GLP (gás liquefeito de petróleo); e plataformas e instalações offshore para extração de petróleo e gás.

O conglomerado também fabrica equipamentos para construções pesadas, como escavadeiras (incluindo compactas e de grande porte), pás-carregadeiras, motoniveladoras, retroescavadeiras e empilhadeiras, caminhões articulados.

A fábrica da HD Hyundai no Brasil está localizada em Itatiaia, Rio de Janeiro. Inaugurada em 2012, a unidade tem mais de 49 mil metros quadrados de área construída, atendendo todo o território nacional e também a América Latina.

HD Hyundai e Hyundai Motors são a mesma empresa?

A HD Hyundai e a Hyundai Motor Company (fabricante de carros) não são a mesma empresa, embora ambas tenham suas raízes no antigo Grupo Hyundai, fundado pelo empresário Chung Ju-yung (1915-2001), em 1967.

A Hyundai montadora de automóveis também possui ligação com o futebol, mas com outra equipe, o Jeonbuk Hyundai Motors Football Club. A companhia tem forte atuação no Brasil, já que os carros HB20, HB20s, Creta e Tucson fazem sucesso no país.

Por que o Ulsan HD disputa o Mundial de Clubes?

O Ulsan HD participa do Mundial de Clubes de 2025 devido à sua classificação no ranking da Confederação Asiática de Futebol (AFC).

O clube da Coreia do Sul ficou com a vaga adicional de melhor posicionado na AFC que não tenha sido campeão da Liga dos Campeões em 2021, 2022 e 2023.

O Ulsan garantiu sua vaga em abril de 2024 ao chegar às semifinais da Liga dos Campeões da AFC de 2023-24.

Na estreia pelo Mundial, a equipe sul-coreana perdeu para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, por 1 a 0.

Principais títulos

Entre os principais títulos do Ulsan HD estão duas edições da Liga dos Campeões da Ásia (2012 e 2020), cinco da K-League, a primeira divisão da Coreia do Sul (1996, 2005, 2022, 2023 e 2024), e uma Copa Sul-Coreana (2017).

Em 2025, o Ulsan ocupa a quinta posição na K-League, com 29 pontos em 19 jogos (oito vitórias, cinco empates e seis derrotas). O atacante brasileiro Erick Farias, ex-Grêmio, Vasco e Juventude, é o artilheiro do time no ano, com nove gols em 16 partidas.

