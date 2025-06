crédito: No Ataque Internacional

River Plate x Monterrey: onde assistir e escalações pelo Mundial (Mastantuono, do River Plate, e Sergio Ramos, do Monterrey)

River Plate e Monterrey voltam a campo pela Copa do Mundo de Clubes neste sábado (21/6), às 22h (de Brasília), em confronto no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles.

O duelo entre os times argentino e mexicano é válido pela segunda rodada do Grupo E, que também conta com Urawa Reds (Japão) e Inter de Milão (Itália).

A competição reúne 32 clubes dos seis continentes e será disputada até 13 de julho em cidades dos Estados Unidos.

O River estreou com vitória sobre o Urawa Reds por 3 a 1, enquanto o Monterrey empatou com a Inter de Milão por 1 a 1.

River Plate x Monterrey: onde assistir

A estreia entre River Plate e Monterrey pelo Mundial de Clubes será transmitida na TV fechada pelo SporTV, no streaming pela Globoplay e DAZN, além do YouTube, no canal CazéTV.

River Plate x Monterrey: escalações

River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pezzella e Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño e Nacho Fernández; Mastantuono, Borja e, Facundo Colidio. Técnico : Marcelo Gallardo.



Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pezzella e Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño e Nacho Fernández; Mastantuono, Borja e, Facundo Colidio. : Marcelo Gallardo. Marrocos: Andrada; Medina, Sergio Ramos e Victor Guzmán; Ricardo Chávez, Jorge Rodríguez, Óliver Torres, Canales e Arteaga; Ocampos e Berterame. Técnico: Domènec Torrent.

