Influencer apostou R$ 200 mil no Chelsea e disse que Flamengo seria ‘entupido’ (Flamengo 3 x 1 Chelsea)

Apesar de ser carioca, o influenciador Lucas Tylty é torcedor declarado do Chelsea, da Inglaterra. O criador de conteúdo apostou R$ 200 mil na vitória dos Blues contra o Flamengo, nesta sexta-feira (20/6), pela Copa do Mundo de Clubes. A equipe londrina, porém, perdeu de 3 a 1 para o Rubro-Negro.

O nome do influenciador ficou em alta após a partida, pois ele virou meme entre torcedores do Flamengo. No Twitter, diversos usuários começaram a publicar postagens com o nome de Tylty.

Além de apostar R$ 200 mil no Chelsea, o criador de conteúdo afirmou que o Flamengo seria “entupido” pela equipe inglesa. Tylty disse que a vitória dos Blues era certa, bastava “descobrir o placar”.

“O Chelsea vai passar o trator. O Flamengo vai ser entupido. Não é soberba não, é a realidade. Alô, torcida do Flamengo, se o Chelsea for titular vocês não vencem por nada. Vocês têm 40 minutos. Se o Chelsea for misto ou reserva, aí tem jogo”, disse o apostador antes da partida.

Flamengo x Chelsea

O confronto foi válido pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. A chave ainda conta com Espérance, da Tunísia, e Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

Flamengo e Chelsea se enfrentaram no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos EUA. Os gols rubro-negros foram marcados por Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan. Já o Chelsea balançou a rede com Pedro Neto. Nicolas Jackson, dos Blues foi expulso aos 18 minutos do segundo tempo.

